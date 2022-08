Wie de Mont Blanc wil beklimmen, moet voorschot betalen voor begrafenis

De burgemeester van Saint-Gervais-les-Bains, waarlangs de populairste route naar de Mont Blanc loopt, is het beu dat ‘pseudo-alpinisten’ de beklimming wagen. De tocht is deze zomer nog gevaarlijker dan anders en wordt sterk afgeraden. Saint-Gervais verplicht daarom 15.000 euro waarborg om de kosten van een mogelijke reddingsactie en begrafenis te dekken.

Wie vandaag via de ‘Goûter’-route naar de top van Mont Blanc wil klimmen, moet diep in de buidel tasten. De burgemeester van Saint-Gervais-les-Bains, waarlangs de toegankelijkste route loopt, vraagt aan klimmers 15.000 euro waarborg. Dat bedrag komt overeen ‘met de gemiddelde kosten van een redding (10.000 euro) en de kosten van het begraven van het slachtoffer (5.000 euro)’, klinkt het in een persbericht.

De waarborg is vooral ingesteld om alpinisten te ontmoedigen. Verschillende Alpenroutes zijn deze zomer gesloten vanwege de warme temperaturen. Door het snel smeltende ijs komen rotsblokken los, wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. Berggidsen hebben al zeker tot 15 augustus alle tochten opgeschort. Zelfs in normale omstandigheden is de klim bijzonder risicovol. Maar dat belet verschillende groepen klimmers niet om het op eigen houtje te proberen. Onverantwoord, vindt de burgemeester van Saint-Gervais-les-Bains.

In een persbericht heeft hij het over ‘pseudo-alpinisten’ die zich ‘vermaken met een modieus spel: Russische roulette’. Als zij in de problemen komen, brengen ze ook het leven van reddingswerkers in gevaar. Bovendien loopt het kostenplaatje voor dat soort reddingsacties in de duizenden euro’s. ‘Het is onaanvaardbaar dat de Franse belastingbetaler die kosten moet dragen’, vindt de burgemeester.

Op sneakers en in korte broek

Eind juli zouden zo’n 50 waaghalzen in weerwil van de voorschriften hun stappers hebben aangetrokken. Al is zelfs dat in de praktijk niet altijd het geval. Om zijn verontwaardiging te staven, haalt de burgemeester het voorbeeld van een groep Roemenen aan. Ze probeerden het dak van Europa te bereiken in korte broek en op sportschoenen. Vanuit een helikopter kregen ze het bevel om rechtsomkeert te maken voordat ze de gevaarlijke Grand Couloir zouden proberen over te steken. De groep zou hebben geantwoord dat ze het de volgende dag gewoon opnieuw zou proberen.

‘Als ze willen klimmen met “de dood in hun rugzak”, dan doen ze maar. Maar laten we dan alvast anticiperen op de kosten van de reddingsactie en hun begrafenis’, zegt de burgemeester in het persbericht. De ‘minachtende’ reactie van de Roemeense klimmers was voor hem de druppel om de waarborg in te stellen.

Begin juli kwamen elf bergbeklimmers om het leven in de Italiaanse Alpen. Een dag na metingen van een recordtemperatuur van 10 graden Celsius in de Dolomieten raakten de klimmers bedolven onder losgekomen ijs, sneeuw en rotsblokken. Er gelden vandaag waarschuwingen voor twaalf pieken, waaronder ook de Matterhorn.