Alle coronaparameters dalen, behalve aantal ingenomen bedden op intensieve zorg

Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft dalen, net zoals het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen. Enkel op intensieve zorgen zijn meer bedden bezet, blijkt uit een update van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 26 juli en 1 augustus werden dagelijks gemiddeld 3.596 besmettingen vastgesteld, een daling met 12 procent op weekbasis. In totaal raakten sinds de start van de pandemie al ruim 4,4 miljoen Belgen besmet met covid-19. In diezelfde periode werden er dagelijks gemiddeld 13.187 testen uitgevoerd. De positiviteitsratio daalde lichtjes naar 29,9 procent. Het reproductiegetal, dat aangeeft in welke mate de pandemie zich verspreidt, ligt op 0,883.

Tussen 29 juli en 4 augustus werden dagelijks nog gemiddeld 119 personen met covid-19 in het ziekenhuis opgenomen, een afname met 21 procent. Momenteel liggen 1.760 mensen in het ziekenhuis (-12 procent), van wie er 119 intensieve verzorging nodig hebben (+19 procent).

De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu 464/100.000 inwoners. De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 8/100.000 inwoners.

Het aantal sterfgevallen is tussen 26 juli en 1 augustus met 13 procent afgenomen naar dagelijks zowat 11. Sinds de start van de pandemie zijn in ons land nu 32.296 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting overleden.

Volgens de in Vaccinnet+ geregistreerde gegevens op 2 augustus, zijn 24,6 procent van de kinderen tussen 5 en 11 jaar volledig gevaccineerd. De vaccinatiegraad voor een tweede booster bij personen ouder dan 85 jaar bedraagt 45 procent. In totaal ontvingen ruim 562.000 inwoners van ons land (4,85 procent) een tweede booster.