De Hongaarse premier Viktor Urban heeft op een congres van de Amerikaanse conservatieven in Dallas gezegd dat Europese en Amerikaanse conservatieven de krachten moeten bundelen om de ‘macht’ in Washington en Brussel weer over te nemen.

Viktor Orban speechte op een bijeenkomst van Amerikaanse Conservatieven en riep op om de krachten te bundelen. Volgens de Hongaarse premier bedreigen de ‘liberalen’ de westerse beschaving. Orban hintte op 2024, het jaar waarin Amerikaanse verkiezingen plaatsvinden en Europa een nieuw parlement moet kiezen.

Orban, die in april werd verkozen voor een vierde ambtstermijn, deed nog meer opmerkelijke uitspraken. Hij zei onder meer ook dat de Verenigde Staten nood hebben aan een sterke leider om te kunnen praten over een vredesdeal met Rusland in het conflict met Oekraïne, een buurland van Hongarije. ‘Alleen een sterke leider kan onderhandelen over vrede’, zei Orban. ‘We hebben een sterk Amerika met een sterke leider nodig.’

De uitspraken kwamen er op een bijeenkomst van de Conservative Political Action Conference (CPAC), een vooraanstaande Amerikaanse politieke organisatie. Orban noemde zichzelf een ‘vrijheidsstrijder’. ‘Wie mij of mijn regering beschuldigt van racisme, is een idioot’, zei hij. ‘We hebben een nultolerantie over racisme en antisemitisme. Ons beschuldigen is “fake news”.’

Een rechtstreekse link naar Donald Trump legde Orban niet, maar voor veel waarnemers was het duidelijk dat hij hintte op Trump en Joe Biden in dezelfde beweging een sneer gaf.

Trump en Orban hebben een goede band en Trump heeft er al op gewezen dat hij in 2024 opnieuw kandidaat wil zijn voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Net zoals Trump in de Verenigde Staten kreeg ook het Hongaarse beleid van Orban serieuze kritiek. Europa beschuldigt Orban ervan dat hij de democratie ondermijnt met maatregelen die beperkingen opleggen aan de immigratie en dat hij met zijn regering de media en de ngo’s wil controleren.