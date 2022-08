Oud-rector VUB Paul De Knop overleden

Paul De Knop, die van 2008 tot 2016 rector was van de Vrije Universiteit Brussel, is overleden aan de gevolgen van kanker, zo meldt de VUB. Hij werd 67 jaar.

Paul De Knop was decaan van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie en voorzitter van de vakgroep Sportbeleid en -management aan de VUB toen hij in 2008 verkozen als rector. Hij werd herkozen voor een tweede termijn, en in 2016 opgevolgd door Caroline Pauwels.

Als rector heeft De Knop de universiteit grondig hervormd. Hij was ook voorvechter van een bredere internationalisering van de universiteit en groot pleitbezorger voor een toenadering tussen de zusteruniversiteiten ULB en VUB. Zo zag onder zijn rectorschap de Brussels University Alliance (BUA) het licht, met als doel krachten te bundelen op het gebied van onderwijs, onderzoek en infrastructuur en logistiek. De universiteit dankte hem voor zijn prestaties met de titel ererector.

Melanoomkanker

Kort na de beëindiging van zijn mandaat als rector kreeg De Knop de diagnose dat uitgezaaide melanoomkanker was vastgesteld. Hij koos voor een experimentele behandeling en lanceerde vorig jaar nog een eigen fonds om onderzoek naar immunotherapie te financieren. De Knop zei daarover zelf: ‘Ik heb mijn behandelende arts aangeboden om hem te helpen bij het verzamelen van fondsen, niet voor mezelf, wel voor anderen.’

De Knop was ook adjunct-kabinetschef van toenmalig Vlaams minister van Sport Bert Anciaux (toen nog Spirit).

Het was Anciaux die zijn overlijden bekendmaakte op Twitter. ‘Met grote spijt en verdriet verneem ik het overlijden van mijn goede vriend Paul De Knop. Een groot rector van VUB, een fantastisch sportman, een wijze doener, een zo trouwe vriend. Dit doet zo verdomd veel pijn’, aldus Anciaux, die zijn vrouw en kinderen veel sterkte toewenst.

‘We gaan Paul enorm missen. Zijn drive, zijn werklust en optimisme, zijn passie voor de VUB. Tot op het laatst zette hij zich in. Hij heeft het fundament gelegd waarmee de VUB toekomstbestendig is gemaakt en verder kan groeien’, reageert huidig rector Jan Danckaert in een persbericht.