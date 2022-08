Rusland bereid te praten over gevangenenruil

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft gezegd dat zijn land bereid is te praten met Washington over een gevangenenruil, waarbij ook basketster Brittney Griner betrokken wordt.

‘Wij zijn bereid over dit onderwerp te praten, maar alleen via het (communicatie)kanaal dat de presidenten Vladimir Poetin en Joe Biden zijn overeengekomen’, zei Lavrov op een persconferentie in Cambodja.

Vorige week hebben Amerikaanse media gemeld dat de VS Griner en de voor spionage veroordeelde oud-marinier Paul Whelan willen ruilen voor de Russische wapenhandelaar Viktor Boet die in de VS vastzit.

Griner werd gisteren in Rusland veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar omdat in haar bagage 0,7 gram cannabis werd aangetroffen. Het bezit van cannabis is in Rusland verboden. Het argument van Griner dat het om een gebruik om medische redenen ging, werd niet aanvaard.

De Amerikaanse president Joe Biden had de veroordeling van Griner meteen scherp bekritiseerd en haar vrijlating geëist. ‘Rusland houdt Brittney ten onrechte vast’, zei Biden in een schriftelijke verklaring.