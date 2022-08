China overschrijdt opnieuw mediaanlijn in zeestraat, claimt Taiwan

Op de tweede dag van de militaire oefening overschrijdt China opnieuw de mediaanlijn in de Straat van Taiwan. Dat zegt het Taiwanese ministerie van Defensie. De Japanse premier Fumio Kishida roept China op om de oefeningen ‘onmiddellijk’ stop te zetten.

Op de tweede dag van de grootscheepse militaire oefening van China in de buurt van Taiwan, hebben Chinese schepen en vliegtuigen opnieuw de mediaanlijn in de Straat van Taiwan overschreden, zo meldt het Taiwanese ministerie van Defensie. De zeestraat scheidt Taiwan van China en is een belangrijke handelsroute. Door de militaire activiteit varen vrachtschepen en olietankers nu met een brede boog rond het eiland, wat grote vertragingen oplevert.

De Japanse premier Fumio Kishida heeft China opgeroepen om de militaire oefeningen ‘onmiddellijk’ te staken, nadat donderdag vijf raketten in Japanse wateren zijn terechtgekomen. China had 11 ballistische Dongfeng raketten afgevuurd in het water rond Taiwan. ‘Ze hebben precies hun doel geraakt’, communiceerde het Chinese leger. Wil China hiermee zeggen dat Japan het niet moet wagen om Taiwan te hulp te schieten als het zijn greep op het eiland militair zou versterken? Premier Kishida vat het in ieder geval als een bedreiging op.

Kishida deed de uitspraken vlak na zijn ontmoeting met Nancy Pelosi, de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Pelosi, wiens eerdere bezoek aan Taiwan de directe aanleiding was voor het militaire spierbalgerol van China, nam opnieuw geen blad voor de mond. ‘China kan Taiwan ervan weerhouden om plekken te bezoeken of deel te nemen aan activiteiten, maar ze zullen Taiwan niet isoleren door ons te beletten erheen te reizen’, sprak ze. ‘Dit gaat niet over mij, maar over Taiwan’, zei ze nog. ‘Het gaat erom dat we Taiwan vieren.’

Angst voor misrekening

John Kirby, woordvoerder van het Witte Huis, noemde de militaire oefeningen een ‘overdreven reactie’ van Peking. ‘We houden dit zeer nauwlettend in de gaten’, zei hij. In een interview met MSNBC waarschuwde hij voor fouten en misrekeningen ‘die daadwerkelijk tot conflicten kunnen leiden’. Op een top van Asean, de Associatie van Zuidoost-Aziatische Landen, noemde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken de houding van China ‘provocatief’ en een bedreiging voor zijn buurlanden.

Taiwan zelf stelt zich voorlopig vooral defensief op. Op Twitter laat het leger weten dat ze detectiesystemen en oorlogsschepen hebben ingezet om de situatie te monitoren. President Tsai Ing-wen roept China op tot terughoudendheid en zegt dat Taiwan klaarstaat om militair te antwoorden, als dat nodig blijkt.

Our government & military are closely monitoring China's military exercises & information warfare operations, ready to respond as necessary. I call on the international community to support democratic Taiwan & halt any escalation of the regional security situation. pic.twitter.com/uAoDAU2bMV — ??? Tsai Ing-wen (@iingwen) August 5, 2022

Ondertussen meldt The Guardian dat er zich verschillende kijklustige Chinese toeristen hebben verzameld op een uitkijkpunt op het eiland Pingtan met zicht op Taiwan. Ze nemen er foto’s en zouden dingen roepen als ‘laat ons Taiwan terugnemen’. Een aanzienlijk deel van China is zeer nationalistisch en is teleurgesteld in de ‘zachte reactie’ van de Communistische Partij.