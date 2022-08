Door de uitbarsting van een vulkaan op IJsland zijn woensdagavond drie toeristen gewond geraakt. Dat zegt een woordvoerder van de lokale autoriteiten aan The New York Times. Het gaat om lichte verwondingen, maar de autoriteiten waarschuwen dat een bezoek aan het vulkanisch actieve gebied niet zonder risico is.

Woordvoerder Hjordis Gudmundsdottir vraagt toeristen in het interview met de Amerikaanse krant om voorzichtig te zijn. “We weten dat het spectaculair is, maar we vragen mensen zich goed voor te bereiden voordat ze de vulkaan bezoeken”, zegt hij.

Een wandeltocht naar de vulkaan op het zuidwestelijke schiereiland Reykjanes, zowat 40 kilometer buiten hoofdstad Reykjavik, duurt ongeveer vijf uur. Wandelaars moeten bij de berg Fagradalsfjall mogelijk ook over vloeiende lava stappen, aldus Gudmundsdottir. ‘We sluiten het gebied niet af, maar adviseren mensen wel om de vulkaan niet op te zoeken. Het is niet zomaar een wandeling in het park.’

De vulkaanuitbarsting heeft volgens de IJslandse autoriteiten weinig gevolgen voor bevolkte gebieden en belangrijke infrastructuur. Het natuurverschijnsel geeft het toerisme op het eiland mogelijk wel een boost. De aandelen van Icelandair en toerismebedrijf Fly Play gingen al de hoogte in.