Tijdelijk verkoeling in het weekend

We krijgen vrijdag eerst een portie wolken met mogelijk enkele buien. In de loop van de dag wordt het droog met meer opklaringen. De temperaturen zijn iets lager dan de voorbije dagen, met maxima tot 24 graden, meldt het KMI.

Vrijdag start wisselend tot zwaarbewolkt met mogelijk enkele buien in het westen en in het zuidoosten van het land. In de loop van de dag wordt het overal droog met meer opklaringen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het noordwesten. De maxima klimmen niet hoger dan 18 graden in de Hoge Venen en 24 graden in de Kempen.

Vrijdagavond- en nacht blijft het droog en helder, al kunnen er aan zee enkele wolken verschijnen tegen het einde van de nacht. Het koelt flink af met minima tussen 6 en 13 graden.

Het weekend begint zonnig, al komen er zaterdag in de loop van de dag wel stapelwolken opzetten in het binnenland. De maxima gaan van 19 tot 24 graden.

Zondag blijft het droog met hier en daar sluierbewolking of wat kleine stapelwolken bij maxima tussen 20 en 25 graden.

Begin volgende week wordt het stilaan weer wat warmer, met temperaturen tot 27 graden op maandag en tot 30 graden of meer op dinsdag, woensdag en donderdag.