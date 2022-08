Vier politieagenten aangeklaagd voor dood Afro-Amerikaanse vrouw Breonna Taylor

Foto: The Washington Post via Getty Im

De Amerikaanse procureur-generaal heeft donderdag aangekondigd dat vier politiemannen beschuldigd worden voor de dood van Breonna Taylor. Zij is een Afro-Amerikaanse vrouw, die in 2020 werd neergeschoten in haar appartement in Louisville. Taylor werd net als George Floyd een icoon van de Black Lives Matter-beweging.

Oorspronkelijk was er maar een van de betrokken agenten in staat van beschuldiging gesteld. Brett Hankison werd in maart vrijgesproken, tot onbegrip van antiracistische activisten. Maar de federale justitie voerde parallel een onderzoek. Die klaagt Hankison opnieuw aan wegens buitensporig gebruik van geweld. Nu worden ook drie van zijn collega’s aangeklaagd omdat die gelogen zouden hebben over het huiszoekingsbevel.

‘De verdachten wisten dat het arrestatiebevel onjuiste en misleidende informatie bevatte en dat andere informatie was weggelaten’, verklaarde minister van Justitie Merrick Garland op een persconferentie. ‘Zij wisten dat hierdoor een gevaarlijke situatie kon ontstaan. Wij beweren dat deze onwettige handelingen hebben geleid tot de dood van Breonna Taylor’, voegde hij eraan toe.

Op 13 maart 2020 vielen de politieagenten van Louisville midden in de nacht het huis van Breonna Taylor binnen. Ze deden dat in een drugsonderzoek tegen haar ex-vriend. Haar nieuwe vriend, Kenneth Walker, dacht dat het inbrekers waren en vuurde een schot af met een legaal pistool. De politie beantwoordde het vuur en Breonna Taylor werd ongeveer twintig keer geraakt.

De dood van Taylor kreeg aanvankelijk niet veel aandacht. Maar het kwam op de voorgrond door de golf van protesten tegen politiegeweld en racisme in de Verenigde Staten na de dood van George Floyd. Hij was een 40-jarige zwarte man die op 25 mei 2020 in Minneapolis door een blanke politieagent werd verstikt.