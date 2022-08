Ziet u een ledlampje branden op iemands brilmontuur, dan wordt u gefilmd. Facebook legt het u uit in een campagne voor zijn slimme bril.

Stel, u staat te praten met iemand die een hippe Ray Ban-zonnebril draagt. Plots gaat in de bovenhoek van het montuur een lampje branden. Let dan maar op uw woorden, en haal even die sla van tussen uw ...