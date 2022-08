Verenigde Staten roepen noodtoestand uit door uitbraak apenpokkenvirus

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden heeft de uitbraak van apenpokken uitgeroepen tot een noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat heeft de minister van Volksgezondheid gezegd.

De Verenigde Staten hebben de uitbraak van het apenpokkenvirus donderdag uitgeroepen tot een nationale noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. Dat zei minister van Volksgezondheid donderdag. Daarmee volgt de VS de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die eind juli al de uitbraak heeft uitgeroepen tot een wereldwijde noodsituatie.

In de VS zijn bijna zevenduizend gevallen van apenpokken in 48 verschillende staten vastgesteld. In Californië, New York en Illinois, waar eerder deze week al de noodtoestand werd afgekondigd, is tot nu toe bijna de helft van het totale aantal bevestigde besmettingen geconstateerd.

Een nationale noodsituatie betekent dat de uitbraak nu een significante bedreiging vormt voor de Amerikanen en kan een reeks maatregelen in gang zetten om de besmettingen tegen te gaan. De federale instanties krijgen dan de bevoegdheid om onder meer extra personeel aan te werven of vaccins en geneesmiddelen te bestellen.

Het virus wordt meestal overgedragen bij nauw lichamelijk contact. De infectie is zelden dodelijk, maar kan zeer pijnlijk zijn. De Verenigde Staten hebben een van de hoogste percentages ter wereld, en verwacht wordt dat het aantal zal stijgen. Meer dan 99 procent van de gevallen betreft mannen die seks hebben met mannen, schrijft The New York Times.