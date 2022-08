Brokstukken van SpaceX-raket gevonden in Australische wei

Een Australische boer, Mick Miners, dacht eerst dat het een dode boom was. In één van zijn velden zag hij een groot, donker object uit de grond steken. Het was pas na een inspectie van dichterbij dat hij doorhad dat het wel eens om iets heel anders zou kunnen gaan. Het Australian Space Agency bevestigde later dat het object in het veld van Miners een brokstuk van een SpaceX-raket is.

Het stuk zou al op 9 juli in het veld neergestort zijn, maar werd pas enkele weken later door Miners ontdekt. In de buurt werden nog twee andere brokstukken gevonden.

Er vallen wel vaker brokstukken uit de ruimte terug op aarde. Zo werden deze week ook stukken van een Chinese raket gevonden in het grensgebied tussen Indonesië en Maleisië. Maar toch vallen die stukken meestal in zee en niet op het land, zeggen experten. Al zou dat laatste in de toekomst wel vaker voorkomen, want er is meer en meer bedrijvigheid in de ruimte.

SpaceX, het bedrijf van de rijkste man ter wereld Elon Musk, heeft nog niet gereageerd op het nieuws.