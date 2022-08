Smelten we meer voor gelato dan voor roomijs?

‘Gelato is gewoon het Italiaanse woord voor ijs’, zegt Jan Van Ham. ‘Maar het is ook meer dan dat, het verschilt wel degelijk van Belgisch roomijs.’

Van Ham volgde les aan de Gelato University in Bologna en baat in Leuven, samen met zijn vrouw, de bekende gelateria ‘t Galetje uit: ‘Het belangrijkste verschil is het vetgehalte. Roomijs wordt gemaakt met melk, suiker, eidooiers en – zoals de naam het aangeeft – room. Gelato wordt zonder room en eieren gemaakt, of althans met veel minder, waardoor het vetgehalte lager ligt.’ Dat is meteen een eerste verklaring voor de groeiende aantrekkelijkheid van gelato. Mensen zijn steeds meer bekommerd om hun gewicht en gezondheid.

Jef Segers, al 37 jaar commercieel manager bij Ijsboerke, onderdeel van de Belgian Ice Cream Group, heeft die trend zien groeien: ‘Gelato is onmiskenbaar steeds sterker aanwezig op de Belgische markt. Maar dat wil niet zeggen dat wij ons roomijs aanpassen, want Belgisch roomijs heeft een sterke reputatie, net zoals Belgische chocolade en wafels. We ontwikkelen nu wel ijsvarianten met minder room, zonder het daarom gelato te noemen. En zeker voor kinderijs passen we de recepten aan in het kader van de strijd tegen obesitas.’

‘Het lagere vetgehalte is niet het enige verschil’, zegt Van Ham, ‘Gelato wordt ook trager gedraaid, zodat er minder lucht in het ijs zit. Dat leidt tot een romiger mondgevoel en een intensere smaak. Roomijs wordt veel sneller gedraaid, waardoor er meer lucht in zit, tot wel 60 procent.’ Ten slotte wordt gelato meestal op een minder koude temperatuur geserveerd dan ijs. ‘Daardoor bevriest gelato niet meteen op je tong, waardoor je het beter proeft en het als lekkerder ervaart’, aldus Van Ham.

De Belgen eten ongeveer 140 bolletjes ijs per persoon per jaar, wat overeenkomt met 7 liter per persoon. Kurt Desplenter

Gelato van eekhoorntjesbrood

Van Ham wijst erop dat gelato geen beschermde benaming is. Daarom wordt die verleidelijke Italiaanse term wel eens gebruikt voor ijs waar toch room in zit. Een voorbeeld is het roomijs van Delhaize dat Il gelato heet.

Ook ijssalons gebruiken de term graag, zoals Tutti Gelati uit Asse bij Brussel: ‘Wij maken zelf ons ijs volgens ons eigen recept’, zegt Bettina Amerijckx die het salon samen met haar zus Erika uitbaat. ‘Maar we zochten een aantrekkelijke naam en als het om ijs gaat, kom je dan al snel bij Italië uit. Het doet bovendien aan vakantie denken.’

In Antwerpen opende de modefamilie Dheedene (die ook met Sergio Herman samenwerkt voor de restaurants Le Pristine en Blueness) vorig jaar een gelateria onder de naam Gelato Giuliano, al is de zaakvoerder en ijsbereider een Vlaming die Julien Limbach heet. ‘Ach ja, Italië is de referentie voor ijs’, zegt hij. ‘Wij maken alleen gelato, en laten de meeste ingrediënten en zelfs onze ijsmachines uit Italië komen.’ Giuliano Limbach is de nieuwe ster onder de ijsmakers. Vorig jaar won hij het Belgische kampioenschap met een gelato van eekhoorntjesbrood: ‘Ik ben van opleiding kok en ik experimenteer graag met gastronomische combinaties, die zelfs een Italiaan zouden verrassen.’

‘Het Italiaans klinkt voor ijs nu eenmaal kwalitatiever en artisanaler’, zegt Van Ham. ‘Maar gelato kan, net zoals roomijs, evengoed industrieel bereid worden met kleurstoffen en smaakversterkers. Zelfs in de bakermat Italië krijgen ijssalons kant-en-klare ijspoeders en aangeleverd van industriële leveranciers.’

De wereldwijde ijsmarkt wordt gedomineerd door twee industriële giganten, Unilever en Nestlé, die ook ijs onder de term gelato aanbieden. Myriam Goffings, secretaris-generaal van FeBelGlaces, de federatie van ijsproducenten in ons land, verwijst naar een wet uit 1977 die bepaalt dat ijs alleen aangeboden mag worden in de taal van het gebied waar het verkocht wordt: ‘Een gelato die verkocht wordt in Vlaanderen moet dus verplicht de benaming ijs vermelden. Optioneel mag wel de term gelato toegevoegd worden.’

140 bolletjes per jaar

Het betere imago van die term komt van de algemene aanname dat Italianen de uitvinders van ijs zijn, en dat gelato daarom het authentieke ijs is. Historisch blijkt dat nochtans onjuist te zijn: het waren de Arabieren die de eerste technieken om ijs te maken naar Italië brachten toen zij Sicilië veroverden. Sicilië staat nu overigens nog altijd bekend om de beste gelato.

Maar wordt er nu ook daadwerkelijk meer gelato dan roomijs gegeten in ons land? De officiële cijfers maken geen onderscheid tussen beide. Voor Goffings is ‘gelato immers gewoon de Italiaanse benaming voor de categorie ijs, niets meer of minder. Gaat het specifiek om roomijs, dan is de correcte Italiaanse benaming crema gelato.’

De cijfers tonen wel aan dat Belgen grote liefhebbers van ijs zijn: ‘In België eten wij ongeveer 140 bolletjes ijs per persoon per jaar, wat overeenkomt met 7 liter per persoon per jaar. Dat is 1 liter meer dan het Europese gemiddelde.’

Het is afwachten of die liefde zal bekoelen nu de prijzen van ijs (en van gelato) naar boven gaan door de gestegen prijzen van melk, boter en energie.