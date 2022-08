Podcasttips | Mijn moeder, ‘de gevaarlijkste vrouw van Amerika’

DS Letteren krijgt leestips van Dirk De Wachter, Guy Verhofstadt, Nadia Naji en Filip Joos. Mother Country Radicals neemt een persoonlijke duik in de extreemlinkse terreur van de jaren 70. The last bohemiens brengt opbeurende verhalen van vrouwelijke bohemiens vol glamour en levensvreugde.

Goed nieuws! Onze eigen podcastredactie was even met vakantie, maar vanaf maandag kan u weer dagelijks een nieuwe aflevering van DS Vandaag verwachten.

En er is meer. De redactie van DS Letteren heeft voor de tweede helft van de zomer boekentips gesprokkeld bij Dirk De Wachter, Guy Verhofstadt, Groen covoorzitter Nadia Naji en voetbalcommentator Filip Joos. Zo kwam De Wachter dichter tot zijn zoon door Een odyssee van Daniel Mendelsohn te lezen vanop zijn ziektebed.

In de krant kon u deze week ook kennismaken met Sam Kerkhofs. Hij begon zijn carrière als socialemediamanager voor Rode Duivels Dries Mertens en Nacer Chadli, maar zag al snel het potentieel in podcasting en Youtube. Vandaag heeft de mediaondernemer met Friends of sports het grootste sportpodcastnetwerk van Vlaanderen.

Straf verhaal, nog beter uitgewerkt. Foto: Crooked Media

1. Met je ouders op de vlucht voor de FBI. Het overkwam deze podcastmaker

Podcasts pakken wel vaker uit met sensationele gebeurtenissen. Sektes, moord? Wie vaak luistert, zou er al bijna de schouders voor ophalen. En toch verschijnt er af en toe weer een met zo’n onweerstaanbare pitch, dat je wel moet luisteren. Mother country radicals is er voor mij zo een. Dat heeft alles te maken met de verteller. Schrijver Zayd Dohrn was als kind al op de vlucht voor de FBI. Zijn ouders waren leiders van de extreemlinkse terreurorganisatie The Weather Underground en stonden op de mostwantedlijst.

Vandaag, meer dan vijftig jaar later, neemt hij de bewogen levens van zijn ouders opnieuw onder de loep. De ‘weathermen’ waren namelijk geen doetjes. Ze pleegden bomaanslagen op het Capitool en het Pentagon. Een bloederige aanslag op een feest van oud-officieren werd verijdeld, alleen maar doordat het explosief materiaal al ontplofte in hun appartement in Greenwich Village. Dohrn analyseert hoe zijn idealistische ouders konden radicaliseren tot staatsgevaarlijke sujetten.

Die persoonlijke insteek levert opmerkelijk materiaal op. Al in de eerste minuten laat Dohrn een tape horen waarin zijn moeder de oorlog verklaart aan de Verenigde Staten van Amerika. ‘It’s funny for me to listen to this tape’, geeft hij toe. Hij hoort niet ‘the most dangerous woman of America’ (dixit de FBI), maar hoe zijn moeder haar stem forceert om dreigend te klinken. ‘Mijn moeder is altijd tamelijk verlegen geweest.’

Hoewel zijn ouders, Bernardine Dohrn en Bill Ayers, zelf uitgebreid aan het woord komen, is het duidelijk hun zoon die je door hun verhaal gidst. Hij sprak ook oud-officieren van de FBI en levende legendes als Angela Davis; ooit berucht, maar nu vooral bewonderd in het licht van Black Lives Matter. Want, zo wordt expliciet duidelijk gemaakt, de radicale wortels en de onrust die de jaren 70 beheersten, voel je ook vandaag weer aan de oppervlakte opborrelen.

Maak kennis met kleurrijke paradijsvogels in de herfst van hun leven. Foto: rr

2. Glitz, glamour en allesbehalve saai

‘Wat is er erger dan saai zijn? Niets.’ Aan het woord is Linda Ramone, weduwe van Johnny Ramone. Ze is de meest recente gast in een docureeks over vrouwen die alvast dat gemeen hebben: een hekel aan saaiheid. The last bohemians viert deze vrouwen, die in documentaires over Belangrijke Creatieve Mannen maar al te vaak gereduceerd worden tot talking head. Van modellen en groupies tot actrices en muzikanten, stuk voor stuk creatieve zielen met een excentriek randje.

In het vierde seizoen trekt de Britse host Kate Hutchinson naar Los Angeles. Daar ontmoet ze behalve Linda Ramone, ook Angelyne, de ‘billboard queen’, en Gloria Hendry, de eerste zwarte Bond-girl. De actrice heeft hard geknokt om te ontsnappen uit haar armetierige jeugd. ‘Ik kan het iedereen aanraden om uit je gemeenschap te breken’, blikt ze terug. Het zijn opmonterende verhalen die je aanmoedigen om je eigenheid te omarmen. Wat een geluk dat Hutchinson ze hier samenbrengt in een reeks zonnige portretten.

Koningin Elizabeth II zal koningin blijven tot aan haar dood. Foto: Radio 1

3. Keuvelen over de koningin

Elizabeth II zit 70 jaar op de troon en zal daar blijven zitten tot ze haar laatste adem uitblaast. De 96-jarige vorstin is voor de Britten het toonbeeld van professionaliteit. Maar wie is deze vrouw op de troon echt? Presentator Lieven Vandenhaute en royalty-expert Jo De Poorter reconstrueren voor Radio 1 haar verhaal. Of eerder: keuvelen er duchtig op los met een resem gasten. Ze nemen in hun gesprekken telkens een sleutelfiguur uit het leven van de Queen als rode draad. Het luistert leuk weg, maar verwacht je niet aan een nauwgezette biografie.

