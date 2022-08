Architecturale parels van Charkov vernield door Russisch offensief

In Charkov hebben de Russische raketaanvallen veel mooie historische gebouwen vernield. Volgens Unesco zijn in de regio al 41 locaties beschadigd die tot het nationale erfgoed behoren. Als de ruïnes niet snel een tijdelijk dak krijgen, zullen ze verder worden gesloopt door de regen en de winter.

Hryhorii Skovoroda is verdwenen. In de nacht van 7 mei deelde het standbeeld van de bekende Oekraïense filosoof (1722-1794) in de klappen van een Russische raket die zijn woonhuis vernietigde. De hevige ...