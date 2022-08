Corona temperde ook in 2021 de criminaliteit

Corona had ook in 2021 nog een dempend effect op de criminaliteitscijfers zonder de corona-inbreuken. Cybercriminaliteit zet zijn opmars wel verder.

In 2021 werden 866.588 inbreuken vastgesteld, blijkt uit nieuwe cijfers van de federale politie. Dat is een pak minder dan de 989.188 in 2020. Maar de cijfers in deze jaren worden op twee manieren gekleurd door de coronapandemie, die ons intussen een paar jaar in zijn greep houdt.

In die cijfers zitten heel wat inbreuken op de coronamaatregelen. In 2020 ging dat om meer dan 190.000 corona-inbreuken, vorig jaar om 68.104. Als die uit de cijfers van dit jaar gehaald worden, wordt 2021 afgesloten met minder dan 800.000 inbreuken. Dat komt overeen met de dalende trend die werd ingezet in 2011. In 2019 werden nog meer dan 900.000 misdrijven geregistreerd. ‘Die dalende trend is een wereldwijd fenomeen’, zegt Jana Verdegem, woordvoerder van de federale politie.

Minder uitgesproken effect dan in 2020

Aan de andere kant hebben de coronamaatregelen ook een dempend effect gehad op heel wat vormen van misdaad, hoewel dat effect in 2021 al wat minder uitgesproken was dan in 2020 toen ons land in lockdown ging. Mede door een verminderde mobiliteit en gesloten handelszaken, daalden de registraties van diefstallen en afpersingen spectaculair tussen 2019 en 2020. Vorig jaar lag dat cijfer nog altijd fors lager dan in het ‘normale’ jaar 2019, maar steeg het toch opnieuw met bijna 3 procent tegenover 2020. Het aantal woninginbraken bleef in 2021 wel verder zakken. Met 34.140 inbraken of pogingen tot inbraak werd in 2021 het laagste cijfer ooit geregistreerd.

Met 224.015 inbreuken blijven diefstal en afpersing trouwens de belangrijkste inbreukcategorie. Beschadigingen van een eigendom – zoals vandalisme – en misdrijven tegen de menselijke integriteit – zoals slagen en verwondingen – blijven in de top drie staan van de meest gepleegde inbreuken. Ook daar tekent zich een gelijkaardige evolutie af: een heel sterke daling in 2020 met een kleine inhaalbeweging in 2021.

De vastgestelde inbreuken op drugsbezit en drugshandel daalden in 2021 wel fors tot 55.520 inbreuken, het niveau van 2016.

Almaar meer cybercriminaliteit

Een steevaste stijger in de criminaliteitsstatistieken is al jaren de cybercriminaliteit. Dat was niet anders in 2021, hoewel veel minder uitgesproken dan in 2020. Vorig jaar werden 47.749 informaticamisdrijven vastgesteld. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over het blokkeren van iemands computer met malware, het verspreiden van virussen, hacking en phishing. In 2021 werden 8.329 feiten van phishing geregistreerd. Dat is een stijging met 10,7 procent tegenover 2020.