Russisch parket eist bijna 10 jaar cel voor Amerikaanse basketbalster

Het Russisch parket heeft 9,5 jaar celstraf geëist voor de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner. Ze wordt beschuldigd van cannabishandel. Volgens Griners advocaten wordt er vanavond een uitspraak in de zaak verwacht.

Brittney Griner, tweevoudig winnares van Olympisch goud en WNBA-ster (Women’s National Basketball Association), werd op 17 februari op de Sjeremetjevo-luchthaven van Moskou aangehouden met vape-patronen met cannabisolie in haar bagage. Sindsdien zit ze in Russische hechtenis. Het gebruik van cannabis is in Rusland illegaal voor recreatieve als medische doeleinden.

Vanavond wordt een uitspraak in de zaak verwacht, zei Maria Blagovolina, één van Griners advocaten. Tijdens de slotargumenten van de zaak verklaarde ze dat het niet Griners intentie was om illegaal een cannabisproduct binnen te smokkelen. Bovendien waren volgens Alexander Boikov, een andere advocaat van de basketbalster, sommige dossiers in strijd met de wet. ‘Als de rechtbank het nodig vindt om Griner te straffen, dan moet ze de meest milde straf krijgen’, zei Blagovolina.

Gevangenenruil

Volgens de Verenigde Staten werd de WNBA-ster onrechtmatig aangehouden, waardoor Griner in een geopolitieke maalstroom is terechtgekomen toen de Russische president besloot om Oekraïne binnen te vallen. De Amerikaanse president Joe Biden is onder sterke druk in zijn land om in te grijpen in het proces.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken deed eerder al een ‘substantieel aanbod’ aan Moskou om Russische gevangenen te ruilen tegen Amerikaanse burgers die in Rusland worden vastgehouden, waaronder Griner en voormalig marinier Paul Whelan. Volgens een bron is Washington bereid om de veroordeelde wapenhandelaar Viktor Bout te ruilen voor de Amerikaanse burgers.