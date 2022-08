Rammstein roostert Oostende (en zichzelf)

Rammstein kwam naar Oostende, zag, stak de boel in brand en overwon.

‘You’ve got a pussy, I have a dick, so what’s the problem, let’s do it quick.’ Wie diepgang zocht, moest gisteren niet in Oostende zijn. En wie houdt van een fijn besnaarde aanpak evenmin. Maar het leven is zo al moeilijk genoeg, dus mocht het voor velen op een woensdagavond in augustus ook wel eens simpel zijn.

Oostende heeft namelijk een nieuw evenemententerrein en daar wil de stad één keer per jaar een megaband laten optreden. Of twee keer als die megaband twee keer na elkaar speelt, zoals Rammstein gisteren en vandaag. Het vliegveld van Oostende ligt aan de overkant van het terrein en dat moet voor Rammstein vertrouwd hebben aangevoeld. De Duitse band ontleende zijn naam immers aan de stad Ramstein, waar in 1988 op de luchtmachtbasis een ongeluk gebeurde tijdens een luchtvaartshow. Zeventig mensen kwamen daarbij om. Zeiden we al dat u gisteren niet in Oostende moest zijn als u houdt van een fijn besnaarde aanpak? De band had zich ook Rampstein kunnen noemen, maar het werd dus Rammstein, met een extra m.

Als er geen veertigduizend mensen in een Rammstein-T-shirt hadden rondgelopen (ook de tienduizend anderen droegen hoofdzakelijk zwart), dan zou je met zicht op het podium nog kunnen gedacht hebben dat je op Tomorrowland was terechtgekomen. Het leek wel het koor van een kerk, maar dan met een steampunk-look – en de goden die er aanbeden werden, hadden ook weinig katholieks.

Ter verwelkoming van het volk speelde het Duo Abélard: twee Franse pianistes in glitterpakjes die op het kleine podium tussen het publiek instrumentale covers speelden van Rammstein-songs. Voor veel aanwezigen waaide het over als een zeebries; maar het had iets, zeker bij ‘Mein Herz brennt’ en ‘Ohne dich’. En zo moest Rammstein zelf nog beginnen en waren er toch al negen van hun songs gepasseerd. Sterk!

Rammstein zet het terrein in vuur en vlam. Foto: Koen Bauters

Zo stipt als een Duitse band maar stipt kan zijn, begonnen ze eraan. Met een stukje ‘Music for the royal fireworks’ van Händel, dan een drumslag en al meteen vlammen, vuurwerk en veel zwarte rook. Want dat zal je nu altijd zien: het was woensdag de heetste dag van augustus en uitgerekend dan stond er een band op het podium die graag vlammen likt. En geloof ons: de hitte was van ver voelbaar. Als er één band mee aan de oorzaak ligt van de opwarming van de aarde, dan wel Rammstein.

• Vergankelijkheid en grote borsten

Ze begonnen eraan met ‘Armee der tristen’ en ‘Zick zack’ van het nieuwe album Zeit, maar schakelden met het strak marcherende ‘Links 2 3 4’ al snel over op een setlist die vooral putte uit de eerste drie albums en hun vorige, titelloze plaat uit 2019. Zowat al die songs klonken ook perfect, zonder één valse noot, zonder één krasje op hun pantser. Maar Rammstein-fans komen natuurlijk niet alleen om de muziek mee te brullen en met bier en frieten te gooien, ze komen ook voor de randanimatie, en daar huurt Rammstein niemand voor in, de groepsleden verzorgen die gewoon zelf. Neem nu toetsenist Christian Lorenz: de Mr. Bean van de band, die soms het lopen op een loopband combineerde met zijn toetsenspel (echt!). Tijdens ‘Mein teil’ kroop hij dan weer in een grote ketel (en een vuurbestendig pak), waarna zanger Till Lindeman hem met vlammenwerpers van verschillende omvang (op het eind een heus kanon) probeerde te roosteren. Deze slapstick-act mag dan wel een klassieker zijn op hun concerten, ze zou wellicht toch beter tot haar recht komen in Het Witte Paard in Blankenberge.

Een zeldzaam moment zonder vuur. Foto: Koen Bauters

Het was overigens niet de enige theatrale vertoning, we leken wel op Theater Aan Zee terechtgekomen, want ook tijdens ‘Puppe’ werd er brand gesticht, maar dan in een reuzegrote poppenwagen. En tijdens ‘Pussy’ (zie de zin waarmee dit artikel begon) zat Lindemann op een kanon dat sterk op een mannelijk geslachtsdeel leek en waarmee hij wit schuim het publiek in spoot. Zeiden we al dat u gisteren niet in Oostende moest zijn als u van een fijn besnaarde aanpak houdt?

Andere acts? Gitarist Richard Z. Kruspe liet zich tot hoog in de toren hijsen en mende vandaar het volk met een (niet zo beste) danceversie van ‘Deutschland’. Even was God geen metalhead maar een dj. Maar doe ons toch maar de gitaarversie die er meteen op volgde, want wat voor een lel van een song is dat toch. Voor het eerste bisnummer gingen ze dan weer met zijn allen op het kleine podium tussen het publiek staan en speelden ze samen met Duo Abélard ‘Engel’, waarna ze (behalve Lindemann) in drie grote gummiboten kropen en zo over de zee van mensen weer richting podium dreven. Ze werden daar onthaald door Lindemann die hen een bord toonde met aan de voorkant ‘Wilkommen’, en aan de achterkant... ‘in die Dunkelheit’.

Rammstein was over the top, grappig, potsierlijk, meeslepend, grootser dan groots en in alles de overtreffendste trap. Het was een concert, het was een circus, het was cabaret, het was theater, het was een goochelshow, het was een performance, het was metal, het was hardcore, het was industrial en het was dance. En luid, dat was het ook, zo luid dat ze het zelfs zonder hoorapparaat moeten gehoord hebben in het bejaardentehuis net naast het terrein – en vanaf de bissen werd er zelfs nóg eens een snok aan de volumeknop gegeven.

Aan het eind van het concert zag je de groepsleden een voor een van het podium stappen en werden ze gevolgd door een camera, die registreerde hoe ze onder het podium allemaal op stoeltjes van een kermisattractie leken te gaan zitten. Vervolgens zagen we ze weer in levende lijve verschijnen in die stoeltjes, die langzaam naar omhoog gingen in de podiumtoren. Het leek wel de tenhemelopneming van Rammstein. Met een luide knal verdwenen ze dan in het niets en op de toren was plots de aftiteling te zien. Alsof we net naar een film hadden zitten kijken.

Zachtjes smeulde het vuur nog na.

Rammstein, gezien in Oostende op 4/7