Nederlander Jurgen Ekkelenkamp tekent voor vier jaar bij Club Brugge

Na Casper Nielsen legt Club Brugge nog een middenvelder vast. Jurgen Ekkelenkamp (22) tekent voor vier jaar. Intussen verkocht blauw-zwart Nsoki en is het op weg naar 100 miljoen euro inkomsten dit seizoen.

Jurgen Ekkelenkamp stond deze zomer ook bij Antwerp op de verlanglijst. Marc Overmars dacht aan de voormalige Ajax-speler om het middenveld te versterken, maar zijn huidige club – Hertha Berlijn - wilde hem eerst niet laten gaan. Intussen is die situatie veranderd, maar het is dus niet de Great Old die hem oppikt, maar wel Club Brugge. Blauw-zwart volgde hem al een hele tijd en duwde nu door - deels vanwege zijn polyvalente profiel, zo klinkt het in Brugge.

Ekkelenkamp speelde in het verleden al als defensieve, controlerende en offensieve middenvelder. Zijn eerste Bundesliga-seizoen verliep niet zoals gepland – hij kreeg amper 765 minuten – maar hij is erop gebrand om zich in België opnieuw te bewijzen. Komend weekend staan de medische tests op het programma voor de Nederlandse belofte-international en het contract tot 2026 ligt klaar. De transferprijs: zo’n 5 miljoen euro. Hertha mikte eerst nog op 6.

Er is ook weer uitgaand verkeer bij Club Brugge, want zoals verwacht raakte de transfer van Stanley Nsoki (23) naar Hoffenheim rond. De Duitsers zagen enkele verdedigers vertrekken en vonden in de Fransman de gezochte versterking. Nsoki kwam een jaar geleden nog voor zo’n 6,5 miljoen over van het Franse Nice. Een seizoen later vangt Club met 12 miljoen bijna het dubbele en dat bedrag kan nog oplopen via bonussen. Een mooie winst.

Voor 54 miljoen verkocht

Eergisteren werd ook de transfer van Charles De Ketelaere (21) naar AC Milan officieel. Voor hem kreeg Club 32 miljoen en ook dat bedrag kan nog oplopen tot 35 miljoen. En ook Loïs Openda, dat andere jeugdproduct, deed de kassa rinkelen. De aanvaller moest altijd tevreden zijn met een invallersrol en werd verhuurd, maar ondanks zijn moeizame parcours verdiende Club er goed aan. Het Franse Lens telde een kleine maand geleden zo’n 10 miljoen voor hem neer, wat de teller al op minstens 54 miljoen aan uitgaande transfers brengt. Op ruime afstand is Genk voorlopig de eerste achtervolger, met zo’n 20 miljoen.

Bij Club komen daar binnenkort ook nog de vetpotten van de Champions League bij, waar het voor het zesde opeenvolgende jaar in de groepsfase zit. De premies van het komende kampioenenbal zijn nog niet bekend, maar vorig seizoen mocht Club alleen al door deel te nemen zo’n 30 miljoen bijschrijven. Dat bedrag liep nog op dankzij de prestaties. In de wetenschap dat ook Noa Lang nog vertrekt voor in principe niet minder dan 20 miljoen, mogen ze zich in Jan Breydel opmaken voor een seizoen van ruim 100 miljoen.