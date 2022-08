In een bos in Berlijn is donderdagochtend een grote brand ontstaan na een explosie in een munitieopslagplaats van de Duitse politie. De brandweer meldt dat het vuur woedt in het Grunewald, in het zuidwesten van de Duitse hoofdstad.

In het zuidwesten van Berlijn woedt een brand na een ontploffing in een munitieopslagplaats van de politie. ‘Ongeveer 15.000 vierkante meter van het Grunewald staat in brand’, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen lokale media. Meer dan honderd brandweerlieden proberen het vuur in het bos onder controle te krijgen. Er zijn ontploffingen te horen, zegt de woordvoerder. Er zou geen gevaar zijn voor woonwijken. De dichtstbijzijnde huizen liggen ongeveer twee kilometer verderop.

Niemand raakte zover bekend gewond. Hoe het vuur kon ontstaan is niet duidelijk, maar de omgeving is kurkdroog, klinkt het bij de brandweer. Ook vandaag zou het kwik in Berlijn tot 38 graden klimmen. Er zijn onder meer militaire specialisten ingeroepen om te helpen bij de bestrijding.

De Duitse verkeersdienst meldt op Twitter dat de A115, een snelweg die door het Grunewald loopt, in beide richtingen is afgesloten. Ook rijden er door de brand geen treinen tussen het hoofdstation van Berlijn en Potsdam. Bewoners wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

#Brand am #Kronprinzessinnenweg in #Nikolassee. Aktuell brennt es im Grunewald und es kommt zu Explosionen. Die ersten Einsatzkräfte haben den Brand bestätigt und großzügig nachalarmiert. Die @Berliner_Fw ist mit über 100 Kräften vor Ort.

Update folgt… pic.twitter.com/YlBWGk1YzF — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 4, 2022