De Spaanse kustwacht kreeg maandagavond een noodmelding van een zeiler onder een gekapseisde boot. De 62-jarige man was vertrokken vanuit de Portugese hoofdstad Lissabon, maar raakte in de problemen na 26 kilometer richting het noordwesten. In de omgeving van de Spaanse gemeente Malpica de Bergantiños kapseisde de zeiler. Dankzij een luchtbel en een wetsuit kon de man het zestien uur volhouden, tot een reddingsteam erin slaagde hem uit zijn benarde positie te bevrijden.