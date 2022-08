VN-secretaris-generaal hekelt ‘stuitende hebzucht’ van olie- en gasbedrijven

Dat de grote olie- en gasmaatschappijen recordwinsten boeken dankzij de hoge energieprijzen, noemt VN-secretaris-generaal António Guterres ‘immoreel’.

Grote bedrijven die handelen in olie en gas, zoals ExxonMobile, Chevron, Shell en TotalEnergies, tekenden het voorbije kwartaal enorme winsten op als gevolg van de stijgende energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. De vier oliemaatschappijen verdienden samen in drie maanden tijd zo’n 51 miljard dollar, ongeveer dubbel zoveel als een jaar eerder.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt het ‘immoreel’ dat de bedrijven recordwinsten boeken ‘over de rug van de armste mensen en gemeenschappen en ten koste van het klimaat’. Dat verklaarde hij op een persconferentie naar aanleiding van de publicatie van het derde VN-rapport over de wereldwijde gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne.

Hij riep alle regeringen op ‘om deze buitensporige winsten te belasten en de middelen te gebruiken om de kwetsbaarsten te steunen in deze moeilijke tijden’. ‘Ik roep alle mensen op een duidelijke boodschap te sturen naar de fossielebrandstofindustrie en haar geldschieters, zijnde dat hun stuitende hebzucht de armsten en de kwetsbaarsten straft en ons enige gemeenschappelijke huis, de planeet, vernietigt’, zei Guterres.

Bedrijven doen te weinig

De Amerikaanse bedrijven hebben al kritiek gekregen van de Amerikaanse president Joe Biden dat ze te weinig zouden doen om de hoge brandstofprijzen aan de pomp aan te pakken en de olieproductie te verhogen. Ook Biden beschuldigt hen ervan dat ze miljardenwinsten boeken over de rug van de consument.

Topman Darren Woods van Exxon reageerde dat in 2020, tijdens de coronapandemie, juist miljardenverliezen werden geleden toen de olieprijzen kelderden en dat het bedrijf nu enorme investeringen doet om de productie en raffinagecapaciteit te vergroten. Mike Wirth, zijn evenknie bij Chevron, heeft vergelijkbare opmerkingen gemaakt.