In het centrum tot 30 graden, aan de kust wat koeler

In de kuststreek en de Westhoek begint donderdag mogelijk bewolkt met laaghangende bewolking, die al snel plaats maakt voor de zon. Elders is de zon vaak gesluierd door hoge en middelhoge bewolking.

In het centrale deel van het land is het nog warm, met maxima 27 tot 30 graden. In de Ardennen liggen de maxima tussen 29 en 31 graden, in Belgisch Lotharingen rond 33 à 34 graden. In West­ Vlaanderen is het al wat koeler met maxima van 22 tot 27 graden. Dat meldt het KMI.

Tegen het einde van de namiddag en ‘s avonds ontwikkelen er zich vooral in het zuidoosten en in mindere mate het centrum enkele lokale regen­ en onweersbuien. In de nacht naar vrijdag vallen er in het oosten van het land en gedeeltelijk ook het centrum enkele regen­ en onweersbuien. De minima liggen tussen 13 en 20 graden.

Vrijdag verwachten we vooral in de zuidoostelijke landshelft eerst nog regen­ en onweersbuien. Ook in het westen van het land vallen er in de voormiddag enkele buien. In de namiddag wordt het overal droog met meer zon vanaf het westen. De maxima schommelen van 19 à 20 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 25 of 26 graden in Belgisch Lotharingen.

Zaterdag verloopt zonnig met soms hoge wolkensluiers en in de loop van de dag hier en daar stapelwolken in het binnenland. De maxima schommelen tussen 20 en 25 graden bij een matige noordoostenwind.

Ook zondag is het droog met zon en wisselend bewolkt. Overdag schommelen de maxima van 21 tot 26 graden.