Liz Truss krijgt steun van Sajid Javid in strijd om opvolging Boris Johnson

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss heeft, in de strijd om de opvolging van Boris Johnson als premier en partijleider, de steun van oud-rivaal Sajid Javid op zak.

Bovendien ligt ze in peilingen ver voor op haar tegenkandidaat, voormalig minister van Financiën Rishi Sunak.

Het ongeveer gelijktijdige ontslag van Javid en Sunak zette vorige maand een regeringscrisis in gang in het Verenigd Koninkrijk die leidde tot Johnsons aankondiging dat hij opstapt. Ook Javid was kandidaat, maar moest de duimen leggen voor Truss en Sunak.

In een opiniestuk in The Times uit Javid woensdagavond kritiek op Sunaks voorzichtige plannen voor belastingsverlagingen. Wat betreft Javid zijn ‘belastingsverlagingen nu essentieel’. Sunak liet al herhaaldelijk weten dat hij Truss’ radicalere plannen afwijst, en ervoor kiest eerst de inflatiespiraal aan te pakken. Javid is al de vijfde van de oud-kandidaten voor het premierschap die zich achter Truss schaart.

In een peiling bij partijleden door YouGov ligt Truss 34 procentpunten voor op Sunak. De invloedrijke website ConservativeHome tekende gelijkaardige resultaten op bij een eigen bevraging: Truss krijgt er de steun van 58 procent van de respondenten, Sunak moet het doen met 26 procent - 12 procent zegt nog geen keuze gemaakt te hebben.

Op 5 september moet bekend zijn wie Johnson opvolgt. In afwachting blijft Johnson aan als premier en partijleider.