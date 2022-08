Dries Mertens neemt in videoboodschap samen met zoon nu ook zelf afscheid van Napoli

Dat het avontuur van Dries Mertens in Napoli erop zit, was al langer duidelijk. Het contract van de Rode Duivel liep er eind juni af, er werd geen akkoord gevonden over een nieuw contract en de club nam tien dagen geleden al afscheid van zijn topschutter aller tijden. Zelf bleef hij nog even stil over het afscheid, maar woensdagavond liet Dries Mertens dan toch ook van zich horen via sociale media.

‘Beste Napolitanen, medeburgers’, opent Mertens in een video op Instagram, met zijn zoon Ciro op de schoot. ‘Ik wist dat deze dag er zou komen, maar ik wist niet dat het zo moeilijk zou zijn voor mij. Afscheid nemen van de stad die mij geadopteerd heeft, liefgehad heeft en mij gesteund heeft in goede en slechte tijden.’

‘Het record en de overwinningen staan in de geschiedenisboeken, de personen en de stad zullen voor altijd in mijn hart zitten’, vervolgt Mertens. ‘Ik ben zo trots dat mijn zoon Ciro in Napoli geboren is. Ook als hij de wereld rondreist, zal hij altijd Napolitaan blijven.’

‘In tegenstelling tot hem ben ik hier niet geboren, maar heb ik hier de voorbije negen jaar gewoond. We weten allemaal dat de stad deel van mijn bloed is geworden. Daarom heb ik besloten om mijn huis aan de zee te behouden, zodat ik zo vaak mogelijk kan terugkeren.’

‘Aan de club, mijn collega’s, trainers, vrienden, fans en alle Napolitanen kan ik maar één woord zeggen: Grazie. Mijn vertrek verliep niet zoals ik dat wilde, maar dit is geen vaarwel, dit is een tot ziens. Napoli, wat een tijd hebben we beleefd …’

Mertens verhuisde in de zomer van 2013 van PSV Eindhoven naar Napoli, waar hij al snel tot publiekslieveling uitgroeide. In 2020 kroonde onze landgenoot zich tot topschutter aller tijden van de club, waarvoor hij uiteindelijk 148 doelpunten scoorde.

Ook privé voelde Mertens zich uitstekend in Napels, waar hij samen met zijn partner Kat Kerkhofs en hun hond Juliette een nieuw leven opbouwde. In de lente van dit jaar verwelkomden Mertens en Kerkhofs ook hun eerste kindje Ciro Romeo.

Waar de toekomst van Mertens ligt, is voorlopig onduidelijk. De flankaanvaller zou deze week nog een mooi contract bij Juventus naast zich neergelegd hebben uit respect voor ‘zijn’ Napoli. Eerder was er ook al sprake van Roma en zelfs Antwerp, al ontkenden ze dat bij de Great Old met klem.