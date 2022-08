Ouders van Archie vangen ook bot bij Europees hof voor Rechten van de Mens

De ouders van Archie Battersbee (12) zijn in een allerlaatste poging om de behandeling van hun zoon voort te kunnen zetten, naar het Europees Hof voor de Rechten van De Mens gestapt, maar ook daar vingen ze woensdag bot. De ouders overwegen nu om hun zoon naar het buitenland te verhuizen.

Het juridisch geschil tussen de ouders van de twaalfjarige Archie en het ziekenhuis waar hun zoon ligt, duurt ondertussen al maanden. De jongen werd op 7 april door zijn mama Hollie bewusteloos teruggevonden thuis. Vermoedelijk had hij deelgenomen aan een TikTok-challenge waarbij deelnemers opzettelijk het bewustzijn proberen te verliezen. De jongen kwam nooit meer bij en liep ernstige hersenschade op. Volgens dokters is de kans groot dat zijn hersenstam dood is. Een rechtbank oordeelde dan ook op 13 juni dat de jongen eigenlijk al overleden was op 31 mei. De artsen mochten van de rechtbank de behandeling stopzetten.

De ouders van Archie gingen daar niet mee akkoord, zij zien wel nog vooruitgang bij hun kind. Ze liepen daarom van de ene rechtbank naar de andere, maar vingen overal bot. Al meermaals werd besloten dat de behandeling van de jongen stopgezet mocht worden. De ouders stapten in de afgelopen dagen nog naar het hof van beroep en het Britse Hooggerechtshof. Ze schakelden ook de minister van Volksgezondheid in en vroegen het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap van de Verenigde Naties om hulp.

In een allerlaatste poging dienden de ouders een aanvraag in bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECHR). ‘Ik hoop dat ze ingrijpen en Archie recht op leven geven. Ik denk dat hij dat verdient’, zei moeder Hollie Dance woensdagochtend. Maar ook die allerlaatste poging mocht niet baten. Het ECHR oordeelde woensdag dat ze zich niet zouden bemoeien met het oordeel van de Britse juridische instanties.

‘De (Britse gezondheidsdienst) NHS, de regering en de rechtbanken in dit land en in Europa hebben de behandeling van Archie misschien opgegeven, maar wij niet. We zullen tot het einde vechten voor Archies recht om te leven’, aldus Dance. De ouders zouden al aanbiedingen gehad hebben uit Italië en Japan om de behandeling van de jongen daar verder te zetten. ‘Als dit land hem niet kan behandelen of niet bereid is hem te behandelen, wat kan het dan voor kwaad hem naar een ander land te laten gaan?’, besloot Archies moeder.