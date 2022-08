De architect die samen met bewoners bouwde

De Brusselse architect Lucien Kroll is maandag overleden. Hij pionierde door samen te werken met de toekomstige bewoners van zijn gebouwen en had al vroeg aandacht voor een ecologischere manier van ­bouwen.

Kroll studeerde aan La Cambre en zou zijn hele leven in Brussel wonen en werken. Samen met zijn vrouw Simone, een keramiste, leidde hij het architecten­bureau Atelier Kroll. In tegenstelling tot de modernisten hechtte Kroll veel belang aan de samenwerking met de gebruikers en ­bewoners van zijn gebouwen. Samen met zijn vrouw organiseerde hij workshops en overlegmomenten met iedereen die zijn gebouwen zou gebruiken en bewonen, om samen het ontwerp uit te denken. ‘Geen bewoners, geen plan’ was zijn devies.

Studentenwoning La Mémé

Krolls bekendste gebouw is La Mémé (gebouwd in 1970-1976), een huisvestingsproject voor ­studenten op de ­medische campus van de Université Catholique de Louvain (UCL) in Sint-Lambrechts-Woluwe. Het complex ­realiseerde hij, in lijn met zijn principes, met ­studenten van de UCL. In 1976 had hij voor Les vignes blanches, een wijk in het Franse plekje Cergy-Pontoise, al volop de kaart van participatieve architectuur getrokken: elk gezin mocht ­beslissen wat het op zijn zelf­gekozen perceel wilde bouwen. In 1979 ontwierp Kroll het Brusselse metrostation Alma. Hij bouwde ook scholen en woningen in Italië, Frankrijk en Nederland.

Zijn ideeën over architectuur, fel beïnvloed door mei ‘68, schreef Kroll meermaals neer in artikels. Ook ontwikkelde hij een ­tekenprogramma voor architecten: Paysage. Lucien Kroll was de oom van cartoonist Pierre Kroll. Hij werd 95.