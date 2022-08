Wat zijn de symptomen van het appenpokkenvirus en hoe gevaarlijk is het?

Er is in ons land voor het eerst een besmetting met het apenpokkenvirus vastgesteld bij een minderjarige. Hoe bang moeten we zijn voor het virus en hoe herkennen we het?

1 Wat zijn de symptomen van het apenpokkenvirus?

Symptomen als koorts, hoofdpijn, spierpijn, rugpijn, gezwollen lymfeklieren en vermoeidheid kunnen optreden 5 tot 21 dagen na een besmetting.

Mogelijk vormt er zich daarna een huiduitslag met rode vlekjes of puistjes waar blaasjes op komen. Die blaasjes kunnen zeer pijnlijk zijn. Nadien komen daar korsten op, die na twee tot drie weken van de huid vallen. Het is mogelijk dat er littekens achterblijven op de plekken van de blaasjes.

2 Hoe gevaarlijk is het?

De meeste mensen herstellen spontaan binnen de twee à vier weken. Uitzonderlijk worden de klachten ernstiger. Een kleine minderheid van de patiënten moet worden opgenomen in het ziekenhuis, meestal voor controle van de pijn. Heel af en toe is er sprake van ernstige complicaties, zoals een ontsteking of infectie van de huidletsels.

Patiënten sterven zelden aan de apenpokken. Voorlopig zijn er maar vier sterfgevallen gemeld: twee in Spanje, een in Brazilië en een in India.

3 Komt het virus veel voor in ons land?

Sciensano meldde dinsdag 482 gevallen van apenpokken in ons land. Spanje is voorlopig koploper in Europa, met 97 gevallen per miljoen. Voor Portugal zijn dat er 62, voor Nederland 47, het Verenigd Koninkrijk telt 36 besmettingen per miljoen inwoners en dan komen wij met 34 per miljoen. ‘Dat maakt dus dat België in de top vijf zit van landen met de meeste besmettingen per miljoen’, verklaarde viroloog Marc Van Ranst afgelopen weekend in Het Nieuwsblad. Wereldwijd zijn er meer dan 20.000 bevestigde gevallen.

• Wees trots op losbandigheid

4 Hoe lang kan een besmette persoon apenpokken doorgeven?

Iemand met huidletsels is besmettelijk, al wordt besmettelijkheid voor er symptomen zijn niet uitgesloten. Dat wordt nog onderzocht. Besmette personen moeten zich isoleren in de eigen kamer en een mondmasker en letselbedekkende kledij dragen als ze elders in huis komen. De isolatie is verplicht tot de letsels opgedroogd en genezen zijn. Meestal duurt dat zo’n 21 dagen.

5 Kan iedereen zich laten vaccineren tegen het virus?

Nee, doordat er in ons land voorlopig maar een kleine voorraad aan vaccins is, komt slechts een beperkt aantal mensen in aanmerking voor preventieve vaccinatie. Iedereen die een hoogrisico-contact had, kan een vaccin krijgen, net als alle mannelijke en transgender sekswerkers. Ook mannen die seks hebben met mannen, hiv-positief zijn of PrEP nemen en minstens twee soa’s hadden de voorbije 12 maanden, komen in aanmerking. Personen met een ernstige immuunstoornis en een hoge kans op een infectie kunnen zich ook laten vaccineren, net als het laboratoriumpersoneel dat de virusculturen behandelt.