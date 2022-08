Niemand reist naar een paradijselijk strand om er tussen het afval te liggen zonnen. Maar zijn die toeristen niet mee verantwoordelijk voor de troep? Op mediterrane eilanden alvast wel.

Sex on the beach is ­lekker, maar je wilt er geen troep bij. Je zal als zonneklopper maar liggen bruinen tussen de ­gedumpte flesjes, bekers en rietjes. Vies, ongezond én schadelijk voor het zeeleven.