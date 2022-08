Temperatuur zeewater voor Italiaanse kust loopt op tot dertig graden

Door de aanhoudende hitte is de zeewatertemperatuur aan het wateroppervlak op vele plaatsen aan de Italiaanse kust gevoelig warmer dan vorige zomers. In de Tyrreense Zee, aan de Eolische Eilanden in de buurt van de kust van Sicilië en Calabrië, worden zo temperaturen tot dertig graden gemeten. ‘Dat is twee tot drie graden meer dan normaal’, zegt meteoroloog Claudio Tei van de Italiaanse nationale onderzoeksraad (CNR).

De zeewatertemperaturen rond de eilanden, met ook vulkaaneiland Stromboli, werden verkregen via satellietdata. Zelfs in het noordelijke deel van de Tyrreense Zee, en voor de kusten van Toscane en Lazio, kan de watertemperatuur oplopen tot 28 graden. Gelijkaardige waarden worden in de Adriatische Zee gemeten, aan de oostkust van Italië.

De wetenschapper verwacht niet dat het zeewater de komende weken zal afkoelen. Het ministerie van Gezondheid kondigde code rood wegens hitte aan donderdag voor de stad Palermo, op het eiland Sicilië, en de stad Perugia, in de regio Umbrië. Aangeraden wordt om die dag tussen 11 uur en 18 uur uit de zon te blijven. Voor Rome wordt vrijdag het hoogste waarschuwingsniveau voorspeld.