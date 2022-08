Man die verdacht werd van wederrechtelijke vrijheidsberoving in Hasselt, na verhoor vrijgelaten

De verdachte van de zogenaamde wederrechtelijke vrijheidsberoving in de winkelstraat Koning Albertstraat in Hasselt is na verhoor mogen beschikken. Het ging om een 23-jarige man uit Maaseik. Ook de bewoner, het vermeende slachtoffer, werd opgepakt voor verhoor. Er zaten tegenstrijdigheden in zijn versie van de gebeurtenissen. Dat maakte het Limburgse parket bekend.

Dinsdagochtend rond 4.30 uur kreeg de politie melding dat een 22-jarige jongeman uit zijn appartement in de Hasseltse Koning Albertstraat was kunnen vluchten. De man had te kennen gegeven dat hij er tegen zijn wil van zijn vrijheid was beroofd. ‘De verdachte verschanste zich in het appartement en er was melding dat hij gewapend was. Rond 5.30 uur stelde de politie een veiligheidsperimeter in. Rond 10.30 uur konden de politiemensen de 23-jarige man uit Maaseik in de boeien slaan’, meldde persmagistraat Dorien Vanderheiden dinsdag.

Woensdag bleek dat er in het relaas van de 22-jarige uit Hasselt tegenstrijdigheden zaten. In het appartement waar hij verbleef, werd bezwarend materiaal aangetroffen. ‘Tijdens de huiszoeking in het appartement in de Koning Albertstraat werden uiteindelijk een BB-gun, een kogelwerend vest en restanten van drugs aangetroffen. Beide personen werden nog verhoord door de politie Limburg Regio Hoofdstad. Hierna mochten zij beschikken. Het onderzoek naar de feiten wordt voortgezet’, zegt Vanderheiden woensdag.