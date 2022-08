Stukken van Chinese raket gevonden in Indonesië en Maleisië

De kans dat brokstukken van de Chinese raket Lange Mars-5B in bewoond gebied zouden terechtkomen, werd als extreem laag geschat. Nu zijn er metalen onderdelen van de raket gevonden in Indonesië en Maleisië.

Zaterdag viel de Chinese raket Lange Mars-5B uiteen boven de Indische Oceaan. Volgens China zouden de brokstukken nauw in de gaten gehouden worden en geen risico’s met zich brengen. Op zondag werd echter een metalen ring met een diameter van vijf meter gevonden in Kalimantan, Indonesië.

Jonathan McDowell, astrofysicus aan het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, tweette dat het wel eens zou kunnen gaan om een onderdeel van de Chinese raket. ‘Het lijkt op de eindkap van de stuwstoftank van een rakettrap’, zei hij. De astrofysicus twijfelt er niet aan dat het stuk afkomstig is van de Chinese raket: ‘Het is op de juiste plaats op het juiste moment en ziet eruit als een onderdeel van de Lange Mars-5B.’

Op dezelfde dag werd nog een brokstuk van de raket gevonden in Sarawak, Maleisië. Het stuk metaal zou een halve meter diep in de grond zijn terechtgekomen en potentieel een bron van radioactieve straling zijn. Om die reden werden twee families in de buurt geëvacueerd, melden lokale media.

De Chinese raket keerde zaterdag op ongecontroleerde manier terug naar de aarde. Dat proces kreeg veel kritiek, omdat China geen informatie had gegeven over het traject van het ruimtevaartuig. Dat is niet volgens de regels gehouden voor landen die aan ruimteactiviteiten doen en bracht grote risico’s met zich mee.