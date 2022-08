Franse gasreserves zullen ‘voor 1 november’ vol zijn

De Franse gasopslagfaciliteiten zijn voor 80 procent gevuld en zullen op 1 november vol zijn. Toch biedt dat volgens Agnès Pannier-Runacher, de Franse minister voor Energietransitie, geen garantie dat de Fransen de winter zonder gasproblemen doorkomen.

‘We zitten vandaag op 80 procent van onze strategische gasvoorraad’, zei minister Pannier-Runacher woensdag op de Franse nieuwszender CNews. ‘We liggen voor op onze doelstellingen, dat betekent dat we onze gasreserves helemaal kunnen aanvullen voor 1 november.’

De energieminister riep haar landgenoten en ‘de grootste spelers’ in de industriesector op ‘hun verbruik van gas en elektriciteit verminderen’. ‘Het gebod om de verwarming niet hoger te zetten dan 19 graden wordt niet overal gerespecteerd.’

Solidariteit van Duitsland

Ook al zou iedereen de regels naleven, toch gaf de minister toe dat volledig gevulde strategische gasreserves nog altijd geen garantie biedt dat het land de winter zonder stroompannes doorkomt. ‘Het kan tijdens de winter bijzonder koud zijn, en dan kunnen we niet alle gasvoorraden oppompen die zijn aangelegd’, legde ze uit.

‘We rekenen dan vooral op solidariteit, met name uit Duitsland, om ons te ondersteunen met elektriciteit’, zei ze, verwijzend naar de productieproblemen waarmee de Franse kerncentrales momenteel te kampen hebben. ‘We moeten Duitsland ook steunen voor het gas dat we in onze LNG-terminals importeren. We hebben er op dit moment vier die draaien.’