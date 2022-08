De bewoners van het Chileense dorp Tierra Amarilla zijn in de ban van een zinkgat dat vrijdag in een nabijgelegen mijngebied ontstond. Het gat is zo’n 200 meter diep en heeft een diameter van 25 meter. De Chileense Rijksdienst voor Geologie en Mijnbouw zond maandag experten om het gat te onderzoeken. Bewoners van het dorp wijten het gat aan onvoorzichtige mijnbouw.

‘Dit is het grootste zinkgat dat we de laatste tijd hebben gezien. We zijn erg bezorgd omdat het blijft groeien. Onze gemeenschap heeft dit nog nooit meegemaakt’, zei de burgemeester Tierra Amarilla, Cristobal Zuniga, aan Chileense media.