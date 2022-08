Spelers in Engeland zullen niet langer knielen voor elke wedstrijd

Spelers zullen aankomend seizoen in de Premier League niet langer knielen voor elke wedstrijd. De kapiteins van de twintig Engelse voetbalclubs kwamen tot deze beslissing in samenspraak met de andere spelers.

Topclubs begonnen met knielen als steun voor de Black Lives Matter-beweging, na de dood van George Floyd door politiegeweld in de Verenigde Staten in mei 2020, maar zullen dat dit seizoen niet meer bij elke match doen. Het gebaar zal wel nog worden getoond op de eerste en laatste speeldag van het nieuwe voetbalseizoen. Ook voor matchen op Boxing Day en de bekerfinales zal wel nog geknield worden.

De spelers zijn ervan overtuigd dat het gebaar een grotere impact zal hebben als het maar occasioneel toegepast wordt. ‘We hebben besloten om enkele bijzondere momenten te selecteren tijdens het seizoen waar we nog zullen knielen om onze eenheid tegen alle vormen van racisme te onderstrepen’, staat in een mededeling van de kapiteins in de Premier League.

Het knielen werd voor het eerst gedaan in september 2016 door Americanfootballspeler Colin Kaepernick tijdens het Amerikaanse volkslied, als stil protest tegen de raciale onderdrukking in de Verenigde Staten. Hij haalde zich daarmee de woede van Trump op de hals en werd persona non grata in de NFL, hij kreeg nergens nog een contract.