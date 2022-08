Ouders Archie trekken naar Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg

De ouders van de ongeneeslijk zieke Britse jongen Archie (12) blijven zich verzetten tegen de stopzetting van zijn behandeling, ook nu alle Britse rechtbanken hun verzoek hebben afgewezen.

Een paar uur voor de apparatuur afgeschakeld wordt, stapten de advocaten van de familie naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Dat bericht nieuwsagentschap PA woensdagmorgen. We bidden en hopen op een positieve beslissing van het gerecht, zegt de moeder van Archie. ‘We zullen Archie niet opgeven tot het bittere einde.’

Archie ligt sinds april in coma. Zijn moeder trof de jongen bewusteloos aan in zijn kamer met een band om zijn hoofd. Vermoedelijk deed hij mee aan een online uitdaging, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken, schrijven Britse media. Het kind is nadien nooit meer bij bewustzijn gekomen.

De apparatuur die de jongen momenteel in leven houdt in een ziekenhuis in Oost-Londen moest normaal om 11 uur plaatselijke tijd (12 uur in België) losgekoppeld worden nadat ook het Britse Hooggerechtshof het verzoek van de ouders had afgewezen. Onduidelijk is nog of de advocaten van de familie met hun verzoek kans op succes hebben.