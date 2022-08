De Russische ambassade in Spanje heeft vrijdag een opmerkelijke video gepost op haar sociale media om Rusland te promoten in het buitenland. ‘Traditionele waarden, christendom, geen cancelcultuur, gastvrijheid, wodka’, dreunt een stem. Als dat nog niet aantrekkelijk genoeg is, dan kan ‘een economie bestand tegen duizenden sancties’ misschien overtuigen.

Als verwezen wordt naar de in Rusland aanwezige ‘prachtige vrouwen’ komt Sonya Kapitonova in beeld, een 27-jarig Oekraïens model. Het fragment is geknipt uit een videoclip van de Oekraïense zangeres Angy Kreyda. In het nummer ‘Vrazhe’ (Oekraïens voor vijand, red.) bezweert Kreyda de ‘Russische vijanden’ van Oekraïne.