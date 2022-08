Beyoncé morrelt alweer aan album: Kelis-sample verwijderd na betichtingen van diefstal

In het nummer ‘Energy’ van de Amerikaanse zangeres Beyoncé is een sample te horen van r&b-zangeres Kelis. Het gebruik daarvan blijkt niet overlegd en dus heeft de wereldster het fragment geschrapt van haar nieuwe album Renaissance.

De sample in kwestie is maar een heel kort fragment van ‘Milkshake’, een nummer van Kelis uit 1999. Aanvankelijk werd gezegd dat Beyoncé in het nummer ‘Energy’ een sample gebruikte van Kelis’ ‘Get along with you’, maar uit de credits van haar nieuwe album blijkt iets anders. Voor de release van het album zei Kelis dat ze er niet van op de hoogte was gebracht dat haar muziek op Renaissance zou worden gesampled.

‘Verbijsterend’

In een Instagrampost van een Kelis-fanpagina stond vorige week te lezen dat Beyoncés nieuwe album een sample van Kelis zou bevatten. De zangeres corrigeerde dat bericht in een reactie op de post. ‘Het gebrek aan respect en de volslagen onwetendheid van alle drie de betrokken partijen zijn verbijsterend’, reageerde ze.

In een daaropvolgend bericht schreef Kelis dat het nummer geen samenwerking is, maar diefstal. ‘Ik vernam het op dezelfde manier als iedereen’, schreef ze. ‘Niets is ooit zoals het lijkt. Sommigen in deze business hebben geen ziel of integriteit en hebben iedereen voor de gek gehouden.’

Kelis bouwde voort op die commentaren in twee video’s op haar artiestenpagina op Instagram. ‘Ik heb niet alleen een probleem met Beyoncé, want ze heeft me net als zovele andere artiesten al eerder gekopieerd. Dat kan me niet schelen’, zegt ze in een eerste video. ‘Mijn punt is: we zijn zwarte vrouwelijke artiesten in een industrie waar er al niet zoveel van ons zijn. We hebben elkaar ontmoet, we kennen elkaar en we hebben gemeenschappelijke vrienden. Het is toch niet zo moeilijk om contact met me op te nemen?’

I’m so glad someone did this, because the first listen I missed it.



If you squint your ears, you can hear the sample of Kelis’ “Milkshake” on Beyoncé’s “Energy.” pic.twitter.com/2ZoxJJJrSD — alex. (@Alex_Washington) July 31, 2022

‘Schaamteloos voorgelogen’

Hoewel ‘Milkshake’ officieel een nummer is van Kelis, staat ze in de credits van het nummer niet opgelijst als producer, componist of tekstschrijver. De producers van het lied zijn Chad Hugo, Pharrell Williams, Rob Walker en The Neptunes. Hugo en Williams worden ook vermeld als componisten en tekstschrijvers van ‘Milkshake’. Kelis wordt in de credits alleen genoemd als uitvoerder.

In een interview met de Britse krant The Guardian beweerde Kelis dat ze ‘niets verdiende aan de verkoop van haar eerste twee albums’. Ze suggereerde dat ze ‘schaamteloos werd voorgelogen en bedrogen door The Neptunes, hun management en hun advocaten’. ‘Er werd mij verteld dat iedereen een derde van de inkomsten van dat nummer zou krijgen, wat niet is gebeurd’, verklaarde ze. ‘Ze beargumenteren dat ik toen een contract heb ondertekend. Ja, ik heb getekend waar het me gevraagd werd en ik was te jong en te dom om het contract te controleren.’

Niet de eerste controverse

Het is niet de eerste keer dat Beyoncé kritiek krijgt op een nummer van haar nieuwe album. In een ander nummer, ‘Heated’, gebruikte de wereldster het woord spaz, Engels slang voor het pejoratieve ‘spast’. Dat woord versterkt volgens critici de negatieve reacties die mensen met een handicap dagelijks ervaren. In de Britse media gaf een woordvoerder van de popster aan dat ze de kritiek ter harte zou nemen en de song zou aanpassen. ‘Het woord, dat niet opzettelijk kwetsend is gebruikt, zal vervangen worden’, klonk het toen.

Ook in juni haalde de Amerikaanse zangeres Lizzo het woord uit haar single ‘Grrrls’ na kritiek dat het woord een neerbuigende term is voor mensen die aan spasticiteit lijden. ‘Als zwarte, dikke vrouw ken ik de impact van woorden’, zei Lizzo toen. De gewraakte term wordt vooral in het Verenigd Koninkrijk als beledigend beschouwd, in de VS is hij minder negatief beladen. Daar wordt het ook gebruikt als benaming voor vreemde of erg nerveuze mensen.

Intussen zijn ‘Heated’ en ‘Energy’ aangepast en zijn de nieuwe versies te horen op alle streamingplatformen.