HBO schrapt al afgewerkte ‘Batgirl’ van Adil El Arbi en Bilall Fallah

Maar liefst 88 miljoen euro had Warner Bros al in Batgirl gestopt, en toch beslist het de afgewerkte film niet uit te brengen.

Na het succes van de derde Bad Boys-film, die 418 miljoen euro had opgeleverd in 2020, besloot filmstudio Warner Bros het roer van een nieuwe Batgirl-film in handen te geven van regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah. De opnames, met Leslie Grace (In the heights) in de rol van het titelpersonage, werden enkele maanden geleden al afgerond, en de film was nu in postproductie.

Maar toch zal Batgirl nergens te zien zijn: niet in de bioscoop, en niet op Warners streamingplatform HBO Max. Dat melden Amerikaanse vakbladen zoals Variety en Deadline. De film, die oorspronkelijk gebudgetteerd werd op 73 miljoen maar waarvan de productiekosten onder meer door de pandemie opliepen tot 88 miljoen euro, wordt afgeschreven.

Boekhouding

Volgens Variety heeft de beslissing te maken met een gewijzigde strategie aan de top van Warner Bros Discovery. Die studio had het licht voor Batgirl op groen gezet onder voormalig directeur Jason Kilar. Dat maakte deel uit van een plan om vooral films te produceren voor de streamingdienst HBO Max. In dat opzicht paste ook de controversiële keuze om alle films die gepland stonden voor 2021 meteen uit te brengen op die streamingdienst – achteraf bleek dat films zoals Top Gun: Maverick, die wachtten tot de zalen opnieuw open gingen, daar beter door scoorden.

Na de fusie tussen Warner Bros en Discovery kwam David Zaslav aan het roer, en hij stapte af van Kilars strategie: Warner wil opnieuw focussen op grote bioscoopreleases. Daardoor kwam Batgirl, dat bedoeld was voor HBO Max, in een soort vagevuur te zitten. Met zijn budget van 88 miljoen euro (vergeleken met de 196 miljoen van The Flash, een andere superheldenfilm van dezelfde studio) was de film te klein voor een bioscooprelease (die aan marketing alleen al nog eens 29 tot 49 miljoen euro zou kosten) en niet groot genoeg om het verschil te maken in de competitieve streamingwereld.

De Belgische regisseurs op het filmfestival van Cannes. Foto: afp

De beslissing om een film geheel te schrappen is uitzonderlijk in Hollywood, maar is het gevolg van een uitzonderlijke context. Door het te omschrijven als het gevolg van een strategiewijziging na de fusie, zou Warner het verlies van Batgirl boekhoudkundig kunnen afschrijven. De mogelijkheid om voor die fiscale operatie te kiezen vervalt halverwege augustus. Dat het bedrijf het verlies niet in zijn boekhouding zou moeten opnemen komt goed uit, want de studio probeert nog 2,95 miljard euro aan schulden weg te werken.

Geen wantrouwen

In een persbericht legt ook Warner de klemtoon op de ‘strategic shift’ binnen het bedrijf. De studio drukt ook haar dankbaarheid uit aan de filmmakers en hoopt nog met hen samen te werken in de toekomst. Ook de bronnen van Variety en Deadline melden dat de keuze om Batgirl te schrappen geen motie van wantrouwen is tegenover regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah, of hoofdrolspeelster Leslie Grace.

Batgirl is niet de enige film die op het kapblok ligt. Ook Scoob!: Holiday Haunt werd door de studio afgeserveerd. De productiekosten van die animatiefilm zouden rond de 39 miljoen euro liggen.