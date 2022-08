Pelosi wil dat Taiwan ‘vrij en veilig’ blijft: ‘Onze solidariteit met Taiwan nu belangrijker dan ooit’

Nancy Pelosi en de Taiwanese presidente Tsai Ing-wen hielden woensdagochtend een toespraak in hoofdstad Taipei. ‘We willen dat Taiwan altijd vrijheid en veiligheid heeft. Daar deinzen we niet voor terug’, zei Pelosi.

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi landde gisteren om half elf ’s avonds lokale tijd dan toch in Taipei. Vanwege Pelosi’s bezoek startte Peking, dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt, dinsdagavond militaire manoeuvres rond het eiland.

Taiwan zal niet terugdeinzen voor dreigementen met wapens, reageerde de presidente Tsai Ing-wen woensdagochtend (lokale tijd) tijdens een ontmoeting met Pelosi. ‘We zullen de democratie blijven verdedigen’, zei Tsai nog. ‘Wij zijn dankbaar voor het bezoek van de delegatie onder zulke moeilijke omstandigheden.’

Pelosi gaf aan dat Washington zijn verplichtingen tegenover Taiwan niet zal loslaten. ‘We prijzen Taiwan omdat het een van de meest vrije samenlevingen ter wereld is’, zei ze nog. Pelosi zei ook dat nieuwe Amerikaanse wetgeving gericht op het versterken van de Amerikaanse chipindustrie ‘grote kansen biedt voor economische samenwerking tussen de VS en Taiwan’. En ‘hoewel we het Eén-Chinabeleid respecteren, is onze solidariteit met Taiwan nu belangrijker dan ooit. De VS steunen de huidige status quo en willen niet dat de status van Taiwan verandert door militair ingrijpen’, aldus Pelosi. Het Eén-Chinabeleid is de diplomatieke erkenning door de VS dat er maar één officiële Chinese regering is.

‘We zullen de democratie blijven verdedigen’, zei de Taiwanese presidente.’ Foto: VIA REUTERS

Chinese maatregelen tegen Taiwan

Behalve de militaire dreigementen nam Peking ook specifieke maatregelen tegen Taiwan. Zo kondigde de Chinese douane woensdag een stopzetting aan van de invoer van citrusvruchten en enkele vissoorten uit Taiwan, terwijl het ministerie van Handel de export van zand naar Taiwan opschortte. Zand is belangrijk bij de productie van halfgeleiders, een van Taiwans belangrijkste exportproducten.

Japan zegt bezorgd te zijn over de ‘gerichte militaire acties’ die China aankondigde. Bij de oefeningen zou met echte langeafstandsmunitie geschoten worden in de Straat van Taiwan, die het eiland scheidt van het Chinese vasteland. ‘De maritieme zone die China heeft aangekondigd voor de oefeningen omvat ook de Exclusieve Economische Zone van Japan’, aldus regeringswoordvoerder Hirokazu Matsuno.

Het Taiwanese ministerie belooft zijn verdediging te versterken en een duidelijk antwoord. In de nacht van dinsdag op woensdag lieten de autoriteiten al weten dat 21 Chinese militaire vliegtuigen de Taiwanese luchtdefensie-identificatiezone waren binnengevlogen.

Pelosi ontmoet woensdag nog een voormalige Tiananmen-activist, een Hongkongse boekhandelaar die ooit werd vastgehouden door China en een Taiwanese activist die onlangs door China is vrijgelaten.

Pelosi zal woensdag naar het Zuid-Koreaanse Seoel reizen in het kader van haar Aziatische rondreis, die tot dusver werd gedomineerd door haar aankomst in Taiwan dinsdagavond.