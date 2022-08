De kans dat vaccinatieweigeraar Novak Djokovic (35) eind deze maand mag deelnemen aan de US Open, is klein. Toch blijft de Serviër zich klaarstomen voor het laatste grandslamtoernooi van het jaar. ‘Ik wil héél, héél graag naar de US Open. Maar ik ga me niet laten vaccineren.’

‘Ik bereid me voor alsof ik de toelating krijg om deel te nemen aan de US Open, terwijl ik afwacht of er toch een mogelijkheid voor mij bestaat om naar de Verenigde Staten te mogen reizen. Fingers crossed ...