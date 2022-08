KMI waarschuwt voor hittepiek, maxima tot 33 graden

Los van enkele wolkenvelden is ook woensdag opnieuw zonnig. Het wordt bovendien zeer warm, met maxima van 25 graden aan zee, rond 28 graden in de Hoge Venen tot 32 à 33 graden in het centrum van het land.

Dat voorspelt het KMI.

Woensdagavond en volgende nacht blijft het helder tot lichtbewolkt. Aan zee verschijnen er tegen donderdagochtend wat meer wolkenvelden toe. De minima liggen tussen 15 en 20 graden.

Donderdag is de zon vaak gesluierd door hoge bewolking. In de loop van de namiddag komt er geleidelijk meer bewolking vanuit Frankrijk opzetten en zijn er vooral in Laag- en Midden-België enkele (onweers)buien mogelijk.

Aan zee is het minder warm met maxima rond 22 graden. In het centrale deel van het land klimmen de maxima nog tot 30 graden en in Belgisch-Lotharingen mogelijk zelfs nog tot 35 graden.

Vooral in het centrum en het oosten krijgen we vrijdag eerst nog regen of buien met kans op lokaal onweer. In de namiddag wordt het droog met brede opklaringen vanaf het westen. De maxima schommelen van 19 à 20 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 25 of 26 graden in Belgisch-Lotharingen.

Zaterdag blijft het droog en wordt het meestal zonnig met hoge wolkensluiers en enkele stapelwolken. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden.