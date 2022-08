Union met lef, flair en een tikkeltje arrogantie op Champions League-koers

Met lef, flair en een tikkeltje arrogantie voetbalde Union zich op Champions League-koers. Van plankenkoorts was geen sprake bij een terugkeer op de Europese scène. Teuma en Vanzeir ontketenden een Brussels feestje in Leuven.

De Europese Beker der Jaarbeurssteden was een voorloper van de huidige Europa League in de jaren vijftig en zestig. Hij was niet officieel erkend door de Europese voetbalbond Uefa en was voorbehouden voor steden waar ooit een grote wereldtentoonstelling werd gehouden. Anderlecht en Union (voor Brussel), maar ook Standard en Club Luik, AA Gent, Antwerp en Beerschot, Charleroi en zelfs Beveren waren deelnemers voor ons land. Het concept verwaterde met de jaren, maar in de jaren na Expo ’58 was Union de meest frequente vertegenwoordiger voor ons land.

Union boekte enkele spraakmakende zeges tegen Leipzig, Roma en Marseille maar vanaf medio jaren zestig zakte de Zuid-Brusselse club weg in middelmatigheid. Het was pas dankzij het wonderjaar 2021-2022 dat Union weer van Europees voetbal mocht proeven.

Het Dudenpark was ongeschikt verklaard om veiligheidsredenen, maar aan de Leuvense Dreef kwam wel Europese royalty op bezoek voor de Europese comeback na 58 jaar. Het Schotse Glasgow Rangers, getraind door de Nederlandse Champions League-winnaar Giovanni van Bronckhorst, is een Europa League-finalist van jaar. Op papier maakte de Belgische vice-kampioen maar weinig kans tegen de 55-voudige kampioen van Schotland. Maar een jaar geleden verloren de Rangers in dezelfde voorronde van de Champions League twee keer tegen het Zweedse Malmö. Het was pas in de Europa League dat het team van kapitein James Tavernier daarna brokken zou maken.

Rangers beginnen best

Aan de Leuvense Dreef begonnen de Rangers nog wel het best, maar dolende spitsen, en een uitstekende doelman Anthony Moris, hielden de nul op het bord. Union zag zich de eerste twintig minuten genoodzaakt achter de bal te lopen. Maar toen het eindelijk lukte het leer in eigen rangen te houden, toonden de Unionisten zich scherper en gretiger voor doel.

Loïc Lapoussin – hij was samen met Teddy Teuma de man van de match – lanceerde Simon Adingra in de rug van John Lundstram. De huurling van Brighton zette gemeten voor, maar James Sands voorkwam de 1-0.

Het bleek uitstel van executie. Enkele minuten later mocht Union te makkelijk zijn gang gaan in de Schotse zestien. Teddy Teuma bediende Simon Adingra, die op zijn stappen terugkeerde. Rechtsachter Bart Nieuwkoop kreeg te veel vrijheid om de bal terug bij Teuma te brengen, die hard met links doelman Jon McLaughlin te grazen nam.

De 6.000 supporters van Union waren al vocaal de meester over de 1.500 Schotse fans en zouden vanaf de voorsprong hun team blijven dragen. De Rangers slaagden er niet in terug in de wedstrijd te komen. Als er al eens een goeie voorzet kwam, misten spits Antonio Colak of Bayern-huurling Malik Tillman stootkracht. Ook Schalke-aanwinst Rabbi Matondo, vorig seizoen nog bij Cercle, kwam bleek voor de dag.

Vanzeir neemt verantwoordelijkheid

In het begin van de tweede helft kwam er geen verandering in het beeld van de wedstrijd. Sterker, Union voerde de druk verder op en Jon McLaughlin moest een dubbele redding uitvoeren op pogingen van Teuma en Vanzeir. Bij die eerste poging had de scheidsrechter echter hands gemist van Connor Goldson. De bal ging op de stip.

Dante Vanzeir, die met een strafschopmisser tegen Club Brugge Union vorig jaar nog de anti-held was, nam zijn verantwoordelijkheid. Met een beheerste afwerking in het zijnet legde hij de Schotse aanhang achter doel het zwijgen op.

Union swingde en Vanzeir en Burgess misten nog kansen op 3-0. Volgende week op Ibrox moeten de Rangers vol aan de bak om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Het lijkt een perfect scenario voor Union, dat zal kunnen profiteren van de ruimte om te proberen een ronde verder te raken tegen PSV of Monaco.