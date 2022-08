Van hoedjes tot sokken: NMBS gaat merchandising verkopen

De NMBS verkoopt vanaf nu ook eigen merchandising met kledingstukken en accessoires. ‘Perfect voor op het festival’, klinkt het. Het gaat om een testcase tijdens de zomer.

In de online fanshop van Trainworld zijn vanaf nu onder meer sokken en vissershoedjes met het bekende logo met de B van de spoorwegmaatschappij te koop. U vindt er ook t-shirts, sweaters of rugzakken met het aankondigingsbord van uw favoriete station erop. Er kan gekozen worden uit een lijst met 550 stations. De ‘banana bags’ zijn zelfs gemaakt van gerecycleerde zetelbekleding uit de treinen en dus ‘maar in beperkte hoeveelheden beschikbaar’.

‘Ideaal voor tijdens een festival, een barbecue of een dagje treinreizen’, promoot de NMBS. ‘De producten zijn voor iedereen bestemd, maar we mikken in de eerste plaats op de jeugd’, aldus NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

‘Het gaat om een test’, legt Temmerman uit. ‘Na de zomer evalueren we dit.’ De producten lijken aan te slaan, want de sokken waren al na één dag uitverkocht. ‘We zullen er nieuwe moeten bestellen.’

Eerder brachten verschillende Nederlandse retailers zoals Albert Heijn, Action en Zeeman ook al een eigen fanwear-kledinglijn uit. Sommige stukken groeiden uit tot collectors items. ‘Maar ook binnen onze sector waren er al gelijkaardige initiatieven, zoals een metrobedrijf in het UK en de Zwitserse spoorwegen’, vertelt Temmerman.