Kuilen op de maan met een leefbare temperatuur ontdekt

De Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), een ruimtevaartuig van Nasa dat al meer dan elf jaar temperaturen op de maan meet, heeft kuilen gedetecteerd op de maan waarin de temperatuur – vreemd genoeg – aangenaam is.

In 2009 werden kuilen ontdekt op de maan. Zestien van de tweehonderd kuilen zouden ingestorte grotten kunnen zijn.Via temperatuurmetingen door het ruimtevaartuig LRO en berekeningen op basis van computermodellen kwam meer aan het licht over die kuilen, in het bijzonder de zogeheten Mare Tranquillitatis. De bevindingen werden gepubliceerd in het vakblad Geophysical research letters.

Mare Tranquillitatis is een van de twee kuilen die een zichtbare ‘overhang’ hebben die naar een grot leidt. In deze 100 meter diepe kuil met een cilindrische vorm kunnen de temperaturen tijdens de dag oplopen tot meer dan 147 °C, maar in de permanent overschaduwde plaatsen blijkt een constante temperatuur van 17 °C te heersen. Dat zou te wijten zijn aan de ‘overhang’. Als er effectief een grot aan verbonden is, wil dat zeggen dat ook de temperatuur daarin leefbaar zou zijn en slechts 1 °C zou variëren tijdens een hele dag op de maan.

Vulkanische activiteit

Ook al kunnen observaties op afstand geen garantie bieden dat die grotten er zijn, toch wordt gespeculeerd over de voordelen die ze zouden kunnen bieden. Zo zouden de gelaagde muren ervan informatie kunnen geven over vulkanische activiteiten op de maan.

Ook zouden ze een potentiële locatie kunnen vormen vanwaaruit toekomstige onderzoeksactiviteiten op de maan uitgestippeld kunnen worden. Ze zouden namelijk bescherming bieden tegen extreme omstandigheden op de maan, zoals kosmische stralingen, zonnestraling, micrometeorieten en grote temperatuurschommelingen. Bovendien is de locatie van de kuilen, en bijgevolg ook van de mogelijke grotten, voordelig, omdat het directe communicatie naar de aarde mogelijk zou kunnen maken.

Toekomstige missies naar de maan zouden gebaat zijn bij grotten met een leefbare temperatuur, vooral omdat het maanoppervlak tijdens de dag tot zo’n 127 °C kan opwarmen en ’s nachts kan dalen tot een extreme temperatuur van -173 °C.