Bij de overstromingen in de Amerikaanse staat Kentucky zijn minstens 37 mensen om het leven gekomen, kondigde gouverneur Andy Beshear maandagavond aan. De oorzaak van de ernstige overstromingen en aardverschuivingen is de hevige regenval van de voorbije week in de staten Kentucky, Virginia en West Virginia. De National Weather Service voorspelt komende dagen nog extreme buien.