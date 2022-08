Italiaanse sociaaldemocraten bundelen krachten in strijd tegen centrum-rechts

De Italiaanse sociaaldemocraten (PD) en de centrumlinkse partijen Azione en +Europa hebben in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van volgende maand een alliantie gesloten om een mogelijk verpletterende overwinning van rechts tegen te gaan.

‘Het is een kwestie van waardigheid’, zei Carlo Calenda, leider van de centristische coalitie. ‘De keuze is tussen een land dat bij Europa blijft of aanschurkt bij Orban of Poetin.’ Calenda kreeg bijval van PD-leider Enrico Letta, die zei dat het ‘onvoorstelbaar’ was om van de huidige regering van nationale eenheid onder leiding van premier Mario Draghi over te gaan naar een rechtse coalitie onder leiding van de extreem-rechtse Broeders van Italië-leider Giorgia Meloni.

De drie partijen kwamen overeen het buitenlands en defensiebeleid van de huidige regering van premier Mario Draghi voort te zetten. De alliantie wil het land ook minder afhankelijk maken van energieleveringen uit Rusland door duurzame energie uit te breiden. Zij wil ook het door de Europese Unie voorgeschreven minimumloon invoeren.

Uit recente opiniepeilingen blijkt dat als de centrum-linkse coalitie niet verder uitbreidt, een alliantie van de Broeders van Italië met de Lega van Matteo Salvini en Forza Italia van Silvio Berlusconi zou kunnen leiden tot een tweederdemeerderheid in beide kamers van het parlement.

De centristische coalitie won volgens berekeningen van het Amerikaanse persagentschap Bloomberg deze week het meest in de Italiaanse peilingen. Ze peilden net niet op 6 procent steun.