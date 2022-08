Ouders Archie dienen beroep in bij Brits Hooggerechtshof tegen stopzetten behandeling

Het Britse Hooggerechtshof zal zich buigen over het lot van Archie Battersbee, de Britse hersendode jongen van wie dokters de behandeling dreigen stop te zetten. De ouders van Archie hebben daar dinsdag beroep ingediend, zo schrijft DPA,tegen een beslissing van een beroepshof dat gisteren toestemming gaf om een einde te maken aan de behandeling.

Het Hooggerechtshof kondigde aan met spoed naar het verzoek te kijken, melden Britse media. Een jury van drie rechters zal de zaak nu onderzoeken.

Eerder hadden rechtbanken al meerdere keren geoordeeld dat de jongen van de beademing mocht gehaald worden tegen de wil van zijn ouders in. Maandag nog verwierp een hof van beroep het verzoek van het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap (CRPD) om de maatregelen tot na dinsdagmiddag te verlengen. De rechters oordeelden dat de behandeling van Archie dinsdag om 13 uur Belgische tijd stopgezet moest worden, maar dat gebeurde dus niet.

Archie ligt sinds april in coma. Zijn moeder trof de jongen bewusteloos aan in zijn kamer met een band om zijn hoofd. Vermoedelijk deed hij mee aan een online challenge, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken, schrijven Britse media. Het kind is nadien nooit meer bij bewustzijn gekomen. Volgens het ziekenhuis zijn de kansen van Archie nihil, maar zijn ouders beweren dat hij vooruitgang boekt.