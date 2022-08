Belgische voetbalclubs kennen mogelijke Europese tegenstanders

De Belgische clubs die Europees voetbal spelen, kennen hun mogelijke tegenstanders voor de volgende ronde. Dat is het resultaat van de loting die vandaag plaatsvond in Nyon, in de hoofdzetel van de Europese voetbalbond Uefa.

Indien Union het Schotse Rangers uitschakelt in de derde kwalificatieronde van de Champions League, dan volgt in de play-offronde een duel met de winnaar van het duel tussen AS Monaco en PSV.

In de play-offronde van de Champions League strijden twaalf teams voor de laatste zes tickets voor de groepsfase. Wil Union in de play-offronde raken, dan moet de Belgische vicekampioen eerst nog het Schotse Rangers uitschakelen in de derde kwalificatieronde. De heenmatch is vanavond, de return volgt volgende week dinsdag.

AS Monaco wordt gecoacht door Philippe Clement. De club van Eliot Matazo eindigde afgelopen seizoen op de derde plaats in de Franse competitie, achter PSG en Marseille. PSV is de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Nederlandse Eredivisie.

De heenmatchen van de play-offronde vinden plaats op 16 en 17 augustus, de terugwedstrijden op 23 en 24 augustus. Union speelt mits kwalificatie voor de volgende ronde eerst thuis. Bij uitschakeling (in de derde kwalificatieronde en in de play-offronde) is er voor Union nog het vangnet van de groepsfase van de Europa League.

Club Brugge is als landskampioen rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League.

AA Gent tegen Cypriotische ploeg

AA Gent neemt het op tegen het Cypriotische Omonia Nicosia in de play-offronde van de Europa League.

De Belgische bekerwinnaar speelt op 18 augustus de heenmatch in de Ghelamco Arena. Een week later volgt de terugwedstrijd in Cyprus, met als inzet deelname aan de poulefase.

Slagen de Buffalo’s er niet in door te stoten, dan belanden ze in de groepsfase van de Conference League.

Omonia Nicosia is 21-voudig kampioen van Cyprus. Afgelopen seizoen won het team de Beker van Cyprus.

Vorig seizoen had Antwerp nog de grootste moeite om zich voorbij Omonia Nicosia te knokken en een plek te bemachtigen voor de groepsfase van de Europa League. In de heenmatch ging The Great Old met 4-2 onderuit. In de return werd het 2-0 op de Bosuil, waarna Antwerp met 5-2 aan het langste eind trok in de penaltyreeks.

Conference League

Indien Anderlecht het Estse Paide Linnameeskond uitschakelt, dan komt het in de play-offronde van de Conference League uit tegen de winnaar van de confrontatie tussen het Zwitserse Young Boys Bern en het Finse Kups Kuopio. Antwerp treft de winnaar van het duel tussen het Turkse Istanbul Basaksehir en het IJslandse Breidablik, op voorwaarde dat het in de derde kwalificatieronde afrekent met het Noorse Lilleström.

In de play-offronde wordt op 18 (heen) en 25 augustus (terug) gespeeld om een plek in de groepsfase. Anderlecht en Antwerp mogen het thuis proberen af te maken, op voorwaarde dat ze het tot in de volgende ronde schoppen.

Anderlecht en Antwerp spelen hun heenmatch in de derde kwalificatieronde donderdag op verplaatsing. Volgende week donderdag volgen de returns in België.