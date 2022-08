Water besparen, hoe begin ik eraan?

Er is opnieuw warmer weer voorspeld en dit betekent dat ook de droogte zich weer zal laten voelen. Dan is het wel belangrijk even stil te staan bij ons waterverbruik en hoe we verstandig om kunnen gaan met water. Hier zijn alvast enkele tips die je kunnen helpen.

1. Begin in de badkamer, waar twee van de grootste verbruikers in het huishouden huizen

Als je wil besparen in de badkamer is het aangeraden om te kiezen voor een douche in plaats van een ligbad. Terwijl je er bij de gemiddelde douchebeurt ongeveer 40 tot 55 liter water door jaagt, kan het verbruik bij een ligbad al snel oplopen tot meer dan 100 liter.

In plaats van afzonderlijke kranen voor warm en koud water kan je een mengkraan installeren. Zo zal je minder water verspillen. Je hoeft immers niet langer te wachten tot het water de juiste temperatuur heeft.

Let ook op hoelang je doucht. Hoe korter de duur, hoe minder water je verbruikt. Een minuut meer of minder kan al een verschil van 10 liter betekenen. Dit getal kan je zelf gaan verlagen tot zo’n 6 à 7 liter door een waterbesparende douchekop te installeren. De Vlaamse Milieumaatschappij waarschuwt wel dat zulke technische aanpassingen niets opleveren als je niet ook je gedrag monitort. Je hebt niets aan een waterbesparende douchekop als je hierdoor langer gaat douchen.

Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Ook in de top vijf van de grootste verbruikers: het toilet en de (vaat)wasmachine

Ook het toilet kan via een technische aanpassing minder water verbruiken. Vervang het spoelsysteem door een systeem met een spaartoets. In tegenstelling tot oudere toiletten die bij elke doorspoeling 9 tot 12 liter water verbruiken, kan de spaartoets zorgen voor een vermindering hiervan tot 6 of zelfs 3 liter. Heb je niet meteen de tijd of de middelen om een nieuw systeem te laten installeren, dan kan het ook helpen om een of twee flessen water met stenen of zand op de bodem in de spoelbak te steken. Dit zal het spoelvolume doen dalen, op voorwaarde dat ze het spoelmechanisme niet hinderen. Hierdoor kan je bijna anderhalve liter water besparen bij elke doorspoelbeurt.

Wat betreft de wasmachine, spreekt het voor zich dat je water kan besparen door ze pas te gebruiken wanneer ze vol is en niet door voor meerdere kleinere wasbeurten te gaan. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de vaatwasser. Als je een defecte (vaat)wasmachine zou willen vervangen, kies dan ook voor een energie- en waterzuinig exemplaar.

Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Let op je waterverbruik aan de kraan

Je houdt best ook rekening met de kranen. Laat het water niet onnodig lopen wanneer je bijvoorbeeld je tanden poetst, je handen wast, je lichaam inzeept, je scheert, shampoo op je haar doet … Hou er rekening mee dat door een kraan 10 tot 12 liter water per minuut stroomt. Een bruismondstuk kan helpen om nog meer water te besparen en kan je makkelijk zelf installeren. Hierdoor verlaag je het debiet van de waterstroom tot zo’n 5 à 6 liter per minuut.

Heb je last van lekken, wacht er dan niet te lang mee om ze te laten herstellen. Het kan lijken alsof er niet veel water verloren gaat, maar de beetjes hopen zich al snel op. Soms kunnen lekken ook voorkomen op niet-zichtbare plaatsen. Controleer regelmatig de watermeter om ze op te kunnen sporen.

Foto: Getty Images

4. Auto wassen of gazon besproeien? Laat de tuinslang achterwege

Om water te besparen bij het wassen van je auto kan je in plaats van een tuinslang een hogedrukreiniger gebruiken. De ideaalste manier om je waterverbruik te beperken is en blijft een emmer met spons.

Het gebruik van de tuinslang om je planten water te geven kan je ook eenvoudig omzeilen. Je kan bijvoorbeeld in het huishouden restwater opvangen. Denk aan het water waarmee je groenten of fruit wast of water dat je in de douche laat lopen tot het warm genoeg is. Op dezelfde manier kan je ook regenwater, dat opgevangen werd in een regenton, gebruiken om je tuin te besproeien tijdens drogere periodes. Een andere mogelijkheid is een regenwaterput onder de grond. Het water dat die opvangt, kan je gebruiken voor bijvoorbeeld het toilet en de wasmachine.

• Grotere regenwaterput verplicht, ook bij grondige verbouwing

5. Denk ook aan waterverbruik wanneer je (ver)bouwt

Bij het aanleggen of vervangen van leidingen kan je al voorkomen dat je meer water zal verbruiken. Dit kan door te voorzien in een minimale lengte van de leiding tussen het warmwatertoestel en de tappunten. Hierdoor kan je de wachttijd die nodig is om bijvoorbeeld warm water uit de keukenkraan te doen lopen verminderen en dus water besparen. De ingreep kan er zelfs toe leiden dat je geen elektrische keukenboiler hoeft te kopen, waardoor je ook nog een keer bespaart op energie.